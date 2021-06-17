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    11:06, 17 Июнь 2021 | GMT +6

    Казахстанская экономика вышла в положительную зону роста - Нацбанк РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Со второго квартала текущего года национальная экономика вышла в положительную зону роста 1,6%. Об этом заявил заместитель председателя Национального Банка РК Акылжан Баймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Со второго квартала текущего года национальная экономика вышла в положительную зону роста, по итогам 5 месяцев темп роста ВВП составил 1,6%. На восстановление оказывает влияние продолжающееся оживление сектора услуг, сохранение высокой инвестиционной активности в недобывающих секторах экономики», - сказал Акылжан Баймагамбетов на пленарном заседании Сената Парламента РК.

    Было отмечено, что поддержание деловой активности в 2020 году и восстановление экономики в 2021 году было обеспечено благодаря скоординированным действиям Правительства и Национального Банка, проводившего адекватную сложившимся условиям денежно-кредитную политику.

    «В рамках обеспечения стабильности цен в 2020 году по поручению Главы государства инфляция была удержана в пределах 8-8,5% и составила 7,5%», - добавил Акылжан Баймагамбетов.

    Согласно озвученным данным, основной вклад в рост инфляции в 2020 году внесло ускорение цен на продовольствие на 11,3% в результате нарушения цепочек поставок в условиях действия режима ЧП и карантинных мер как в Казахстане, так и в странах – основных торговых партнерах, а также повышенного спроса на отдельные группы товаров. В структуре инфляции непродовольственные товары за 2020 год стали дороже на 5,5%, платные услуги – на 4,2%.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане в условиях коронакризиса произошел рост трансфертов из Национального фонда.


    Теги:
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