Дзюдоистка Абиба Абужакынова рассказала о планах спортивной карьеры после новостей о замужестве

Титулованная казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова приняла решение о замужестве. Спортсменка сообщила поклонникам, что молодой человек сделал ей предложение и она ответила согласием. На фото для Instagram Абиба позирует в черном платье, демонстрируя помолвочное кольцо на пальце и букет из красных роз.

При этом лицо и имя будущего мужа спортсменка раскрывать не стала, показав избранника со спины. Подписчики поздравили Абибу Абужакынову с счастливым событием в личной жизни и задались вопросом: обернется ли помолвка и свадьба планами на скорое завершение спортивной карьеры.

Чтобы развеять сомнения, Абиба Абужакынова сделала заявление по этому поводу, заверив болельщиков в том, что планирует остаться в спорте как минимум на текущий олимпийский цикл и выступить на летних Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.

— Я не ушла из спорта, буду бороться еще 3-4 года. LA 2028, — написала Абиба Абужакынова.

Отметим, что летом 2026 года в дзюдо начинается олимпийская квалификация — очки, набранные на соревнованиях до лета 2028 года прямым образом повлияют на распределение олимпийских лицензий в Лос-Анджелес-2028. Один из ключевых предолимпийских стартов — чемпионат мира 2027 года по дзюдо, состоится в Астане.