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вчера 21:27
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вчера 21:23
Казахстанская девушка-боец подписала контракт с UFC
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская девушка-боец смешанных единоборств Мария Агапова подписала контракт с лучшей организацией мира - UFC, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новостью она поделилась в своем Instagram . С портсменка поблагодарила своих тренеров, товарищей по команде за поддержку и заявила, что исполнилась ее долгожданная мечта.
Добавим, что в активе 22-летней Марии Агаповой восемь побед, из них шесть досрочных, и одно поражение. Она начала свою профессиональную карьеру в 2015 году.
Свой последний на сегодняшний день поединок казахстанка провела 4 октября в Канзас-Сити. В нем она нокаутировала в первом раунде Марилью Сантос (10-4) из Бразилии в рамках Invicta FC.
Напомним, раннее ещё другой казахстанский боец смешанных единоборств Жалгас Жумагулов подписал контракт с Ultimate Fighting Championship (UFC).
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