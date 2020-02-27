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Казахстанская девушка-боец подписала контракт с UFC

27 Февраля 2020 09:12
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Казахстанская девушка-боец подписала контракт с UFC

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская девушка-боец смешанных единоборств Мария Агапова подписала контракт с лучшей организацией мира - UFC, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Новостью она поделилась в своем Instagram . С портсменка поблагодарила своих тренеров, товарищей по команде за поддержку и заявила, что исполнилась ее долгожданная мечта.

Добавим, что в активе 22-летней Марии Агаповой восемь побед, из них шесть досрочных, и одно поражение. Она начала свою профессиональную карьеру в 2015 году.

Свой последний на сегодняшний день поединок казахстанка провела 4 октября в Канзас-Сити. В нем она нокаутировала в первом раунде Марилью Сантос (10-4) из Бразилии в рамках Invicta FC.

Напомним, раннее ещё другой казахстанский боец смешанных единоборств Жалгас Жумагулов подписал контракт с Ultimate Fighting Championship (UFC).


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Ключевые слова: Спорт,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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