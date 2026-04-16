Казахстанская делегация провела серию встреч с американским бизнесом в Вашингтоне

В ходе диалога с аналитическими центрами США казахстанская сторона представила ключевые политические и экономические приоритеты, подчеркнув принятие новой Конституции как основу политической модернизации страны.

Е.Казыхан отметил, что состоявшийся референдум продемонстрировал высокий уровень вовлеченности общества в процессы государственного развития.

— Конституционные изменения формируют прочный институциональный фундамент для дальнейшего укрепления Казахстана как динамичного и конкурентоспособного государства, отвечающего современным вызовам. Новый Основной закон также закрепляет обновленную архитектуру государственного управления, где при сохранении сильного института президентства, усиливается роль Парламента и повышается подотчетность Правительства, — сказал он.

Особое внимание было также уделено мерам по улучшению инвестиционного климата, укреплению устойчивости финансовой системы и развитию цифровой экономики.

Стороны обменялись мнениями по практическим аспектам расширения двустороннего экономического взаимодействия. Была подчеркнута роль Казахстана как надежного партнера США в Центральной Азии, а также обозначены перспективные направления для американского бизнеса, включая энергетику, добывающую промышленность, технологии, финансы и инфраструктуру.

В обсуждении приняли участие представители политических кругов США, ведущие эксперты аналитических центров и делового сообщества. Модератором встречи выступил старший директор Центра Евразии Атлантического совета, Посол Джон Хербст.

Заместитель директора Евразийского центра Atlantic Council Эндрю Д’Аниери отметил, что в ходе дискуссии по широкому кругу вопросов было много интересного.

— Казахстан все чаще воспринимается как растущая экономика, привлекательный рынок и страна, которая может стать лидером и позитивным партнером для Соединенных Штатов, — отметил Эндрю Д’Аниери.

Эксперт также отметил, что Казахстан становится центром транспортной логистики, торговли и коммерческого развития.

— Если мы сможем создать условия для участия американских компаний, в том числе при поддержке правительства Соединенных Штатов, тогда мы сможем создать действительно позитивные изменения для всех сторон, — считает американский эксперт.

На встрече с членами казахско-американского делового совета, состоявшейся на площадке Торговой палаты США, приняли участие руководители ведущих американских компаний, включая «Chevron», «ExxonMobil», «PepsiCo», «Morgan Stanley», «Citi», «Nasdaq», «Meta».

В числе ключевых направлений взаимодействия были обозначены развитие сотрудничества в сфере критических минералов, расширение транспортно-логистических маршрутов, цифровизация и внедрение технологий искусственного интеллекта, а также развитие человеческого капитала.

Ержан Казыхан проинформировал участников о текущих социально-экономических преобразованиях в Казахстане, подчеркнув устойчивую динамику роста национальной экономики и инвестиционную привлекательность страны. Было отмечено, что ВВП Казахстана по итогам прошлого года достиг 300 млрд долларов, что позволило стране войти в число 50 крупнейших экономик мира.

Председатель Национального Банка Казахстана Тимур Сулейменов отдельно подчеркнул успехи страны в обеспечении макроэкономической стабильности, высокой устойчивости государственных финансов, а также в реформировании налоговой и банковской систем, что позиционирует Казахстан как центр притяжения инвестиций в Центральной Азии и ключевой транзитный узел Евразии.

Казахстанская сторона подтвердила приверженность дальнейшему расширению сотрудничества с американским бизнесом, а также отметила последовательную поддержку со стороны руководства страны инициатив по защите прав инвесторов и формированию благоприятной деловой среды.

По итогам встреч стороны подтвердили взаимную заинтересованность в углублении экономического партнерства и договорились продолжить активный диалог по всем направлениям двустороннего взаимодействия.

Заместитель Министра иностранных дел РК Алибек Куантыров сообщил, что главной целью визита казахстанской делегации в США является продолжение и реализация договоренности, достигнутых между Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и Президентом США Дональдом Трампом, как в политических, так и экономических сферах.

В рамках визита состоялся круглый стол в Торговой палате США, на котором были рассмотрены вопросы экономического развития Казахстана, двустороннего взаимодействия, взаимных инвестиций, а также конкретные проекты, реализуемые в нашей стране. В мероприятии приняли участие как постоянные участники диалоговой площадки, так и компании, планирующие выйти на казахстанский рынок.

Кроме того, в рамках весенней сессии Всемирного банка и Международного валютного фонда были проведены встречи на различных уровнях с международными финансовыми организациями и двусторонние переговоры с компаниями, которые планируют инвестиционные проекты в нашей стране.

Президент «International Tax and Investment Center» Дэниел Уитт отметил, что президент Трамп пригласил Казахстан принять участие во встречах G20, и это не просто встреча — это выводит Казахстан на новый уровень.

— Казахстан — лидер, ведущая экономика в Центральной Азии. Казахстан воспринимается как сильный, надежный и стабильный партнер, — считает Дэниел Уитт.

По мнению эксперта, тот факт, что американский лидер пригласил Президента Касым-Жомарта Токаева стать одним из членов-основателей Совета мира, говорит об уважении и взаимном восхищении, которые обе Главы и обе страны испытывают друг к другу.

Дэниел Уитт отметил, что Казахстан продвигался вперед по пути демократических политических реформ.

— Я имел честь наблюдать за многими президентскими и парламентскими выборами, и я видел, что каждый из них был шагом в правильном направлении. Я называю это прогрессом в демократических и политических реформах, — поделился своими оценками Дэниел Уитт.

Ранее сообщалось, что в ходе визита казахстанской делегации в Вашингтон сенатор США Стив Дэйнс был награжден орденом «Достык» от имени Президента Казахстана.