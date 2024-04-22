Казахстанская делегация приняла участие в Весенних сессиях Всемирного Банка и МВФ

Казахстанская делегация, в составе председателя Национального Банка РК Тимура Сулейменова и председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадины Абылкасымовой, приняла участие в ежегодной Весенней сессии Всемирного банка и Международного валютного фонда, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

В период с 15 по 19 апреля прошли встречи с руководителями Всемирного Банка и МВФ, международными финансовыми институтами и Торговой палатой США, стороны предметно обсудили широкий спектр вопросов двустороннего и многостороннего экономического взаимодействия.

В рамках встреч казахстанская делегация ознакомила собеседников с основными положениями реформ Президента РК К-Ж.Токаева и задачами нового состава Правительства РК, направленных на дальнейшее устойчивое развитие экономики, улучшение инвестиционного климата и повышение благосостояния народа.

Одной из важнейших тем, затронутых в рамках встреч Весенней сессии, являлся вопрос ускоренного восстановления регионов РК подвергшихся затоплению. Представители Всемирного Банка выразили готовность оказать содействие Правительству РК в восстановительных работах через доступные инструменты Банка. Стороны также договорились продолжать плодотворное сотрудничество и обмен опытом в сфере риск-менеджмента и прогнозирования катастроф. Кроме того, в ходе визита состоялась встреча с «Google», на которой представители отметили готовность компании предоставить цифровые решения для прогнозирования сезонных паводков с высокой степенью точности.

В ходе беседы с Вице-президентом Всемирного Банка по Европе и Центральной Азии А.Бассани стороны высоко оценили тесное взаимодействие между РК и группой Всемирного Банка и отметили успешную реализацию комплекса мер по улучшению фискальной политики РК. А.Бассани положительно отметила растущую роль Казахстана в регионе и принимаемые меры по обеспечению макроэкономической стабильности в стране.

На площадке Всемирного Банка также состоялись встречи с руководителями зарубежных финансовых институтов, центральных банков Австрии, Турции, Венгрии, в т. ч. с Президентом Европейского Центрального Банка К.Лагард.

Фото: Рустем Кожыбаев/Kazinform

— Делегация Казахстана провела ряд встреч с Европейским Центральным Банком, Федеральным банком Нью-Йорка и другими центральными банками, руководством МВФ, Всемирного банка, ЕБРР, портфельными инвесторами и представителями рейтинговых агентств. Мы рассказали партнерам о макроэкономической ситуации в Казахстане, ситуации с паводками, обсуждали привлечение портфельных инвестиций в нашу страну, вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, развитие цифровых валют центральных банков, финансовых технологий, «зеленого» финансирования, — сообщил заместитель председателя Национального Банка РК Акылжан Баймагамбетов

В рамках переговоров делегации РК с руководством международных рейтинговых агентств Moody’s и Standard& Poor’s до партнеров были доведены итоги и перспективы развития казахстанской экономики, монетарной политики, а также финансового рынка РК.

На круглом столе с членами Казахстанско-Американского делового совета казахстанская делегация подробно обсудила торгово-экономические отношения с США, реформы по улучшению бизнес-климата РК и необходимость инфраструктурного развития «Среднего коридора».

Кроме того, в рамках весенних сессий на площадке Всемирного банка состоялась презентация доклада о развитии «Среднего коридора», подготовленного Банком. На мероприятии приняли участие представители делегаций стран Южного Кавказа, Государственного департамента США, USAID и другими.