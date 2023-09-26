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    19:06, 25 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Казахстанская делегация примет участие в 67-ой сессии Генеральной конференции МАГАТЭ

    Казахстанская делегация примет участие в 67-ой сессии Генеральной конференции МАГАТЭ
    Фото: biznesinfo.az.

    25-29 сентября 2023 года делегация Республики Казахстан во главе с министром энергетики Алмасадамом Саткалиевым примет участие в проходящей в Вене 67-й сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), передает корреспондент МИА «Казинформ».

    - В целях демонстрации потенциала Казахстана в сфере мирного использования атомной энергии, НАК «Казатомпром», Национальный ядерный центр и Институт ядерной физики РК организовали информационный стенд-павильон. На полях конференции также запланировано проведение мероприятий по развитию сотрудничества с МАГАТЭ, - сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на еженедельном брифинге.

    Было отмечено, что А. Саткалиев проведет ряд двусторонних встреч с главами национальных делегаций, а также Генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

    Теги:
    Внешняя политика Казахстана МАГАТЭ Сотрудничество
    Автор
    Серик Сабеков
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