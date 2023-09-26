Казахстанская делегация примет участие в 67-ой сессии Генеральной конференции МАГАТЭ

25-29 сентября 2023 года делегация Республики Казахстан во главе с министром энергетики Алмасадамом Саткалиевым примет участие в проходящей в Вене 67-й сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), передает корреспондент МИА «Казинформ».

- В целях демонстрации потенциала Казахстана в сфере мирного использования атомной энергии, НАК «Казатомпром», Национальный ядерный центр и Институт ядерной физики РК организовали информационный стенд-павильон. На полях конференции также запланировано проведение мероприятий по развитию сотрудничества с МАГАТЭ, - сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на еженедельном брифинге.

Было отмечено, что А. Саткалиев проведет ряд двусторонних встреч с главами национальных делегаций, а также Генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.