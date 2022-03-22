Казахстанская делегация изучила опыт применения технологий Smart-city в Израиле

ХАЙФА. КАЗИНФОРМ - Посол Казахстана Сатыбалды Буршаков принял участие в церемонии вручения сертификатов представителям акимата, маслихата и бизнеса города Актобе, прошедшим курсы обучения по линии Агентства по развитию международного сотрудничества при МИД Израиля MASHAV. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В рамках программы Smart-city делегация изучила опыт Израиля в области технологических инноваций, сохранения окружающей среды, транспорта, разделения и переработки отходов.

Казахстанская делегация также посетила диспетчерские центры в крупных городах Израиля и ознакомилась на местах с методами управления городским хозяйством во время кризиса, деятельностью муниципальной горячей линии, а также ведения муниципальных электронных баз данных и системой кибербезопасности.

Директор по обучению программы Агентства MASHAV, посол МИД Израиля Ирит Савион отметила успешное сотрудничество агентства с Казахстаном и сообщила о подготовке новых проектов, направленных на совершенствование квалификации казахстанских специалистов.

Посол, высоко оценив деятельность обучающего Центра MASHAV, ознакомил собравшихся с основными положениями Послания Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Новый Казахстан: Путь обновления и модернизации», а также рассказал о состоянии и перспективах сотрудничества Казахстана с Израилем.

MASHAV был основан в 1958 году как Центр по распространению программ технического и гуманитарного сотрудничества в странах Африки, Азии, Латинской Америки и Океании. Целью MASHAV является сокращение бедности, обеспечение продовольственной безопасности, расширение прав и возможностей женщин и улучшение основных услуг в области здравоохранения и образования в развивающихся странах.

15 июня 2021 г. в Нур-Султане подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между KazAID и MASHAV.