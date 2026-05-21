    Казахстанская чемпионка мира может лишиться золота из-за допинга

    Судьба золотой медали Казахстана на юношеском чемпионате мира по борьбе U-17 остается неизвестной после допингового дела Мадхии Усмановой, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: UWW

    Казахстанская спортсменка, ставшая чемпионкой мира среди девушек до 17 лет, ранее была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 

    Согласно данным Казахстанского национального антидопингового центра, в ее пробе, сданной 31 июля 2025 года — в день победы на мировом первенстве, — обнаружили запрещенное вещество мельдоний. Срок дисквалификации Усмановой действует с 13 октября 2025 года по 12 октября 2029 года.

    Теперь ключевым остается вопрос о судьбе золотой медали юношеского чемпионата мира. Окончательное решение должна принять международная федерация Объединенный мир борьбы (UWW). На данный момент организация не объявляла, будет ли казахстанская спортсменка лишена награды и сохранится ли за Казахстаном золото турнира.

    В 2026 году за нарушение антидопинговых правил были дисквалифицированы пять казахстанских спортсменов,  в том числе, два борца вольного стиля, один — греко-римского, по одному спортсмену в джиу-джитсу и тяжелой атлетике. Все дисквалифицированные в 2026 году казахстанские спортсмены сдали положительные допинг-пробы во время соревнований.

    Ранее сообщалось, когда дисквалифицированный по допинг-делу чемпион мира по боксу Жанибек Алимханулы вернется на ринг.

    Альберт Ахметов
    Автор