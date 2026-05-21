Казахстанская чемпионка мира может лишиться золота из-за допинга

Судьба золотой медали Казахстана на юношеском чемпионате мира по борьбе U-17 остается неизвестной после допингового дела Мадхии Усмановой, передает корреспондент агентства Kazinform.

Казахстанская спортсменка, ставшая чемпионкой мира среди девушек до 17 лет, ранее была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Согласно данным Казахстанского национального антидопингового центра, в ее пробе, сданной 31 июля 2025 года — в день победы на мировом первенстве, — обнаружили запрещенное вещество мельдоний. Срок дисквалификации Усмановой действует с 13 октября 2025 года по 12 октября 2029 года.

Теперь ключевым остается вопрос о судьбе золотой медали юношеского чемпионата мира. Окончательное решение должна принять международная федерация Объединенный мир борьбы (UWW). На данный момент организация не объявляла, будет ли казахстанская спортсменка лишена награды и сохранится ли за Казахстаном золото турнира.

В 2026 году за нарушение антидопинговых правил были дисквалифицированы пять казахстанских спортсменов, в том числе, два борца вольного стиля, один — греко-римского, по одному спортсмену в джиу-джитсу и тяжелой атлетике. Все дисквалифицированные в 2026 году казахстанские спортсмены сдали положительные допинг-пробы во время соревнований.

Ранее сообщалось, когда дисквалифицированный по допинг-делу чемпион мира по боксу Жанибек Алимханулы вернется на ринг.