Казахстанская боксерша завоевала лицензию на Олимпиаду в Токио

АММАН. КАЗИНФОРМ - Еще одну путевку на Олимпийские игры в Токио завоевала казахстанская боксерша Надежда Рябец, передает корреспондент МИА «Казинформ».

19-летняя казахстанка в четвертьфинале в весе до 75 килограммов среди женщин выиграла у призера чемпионата мира-2019 Ти Хуон Нгуйен из Вьетнама. Таким образом она вышла в полуфинал олимпийского квалификационного турнира и стала единственной в нашей женской сборной, кто выиграл лицензию на Олимпиаду-2020.

Ранее лицензии на Олимпиаду завоевали три казахстанских боксера: Василий Левит (до 91 кг), Абылайхан Жусупов (до 69) и Бекзад Нурдаулетов (до 81).

Отметим, что лицензионный турнир проходит в столице Иордании в городе Амман.