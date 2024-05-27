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    14:20, 27 Май 2024 | GMT +6

    Казахстанка Римма Волосенко стартовала с победы на турнире по боксу в Бангкоке

    волосенко
    Фото: пресс-служба НОК Казахстана

    Представительница команды Казахстана по боксу Римма Волосенко с победы стартовала на мировом квалификационном турнире в Бангкоке (Таиланд), передает агентство Kazinform со ссылкой на Olympic.kz.

    Спортсменка представляет страну в весовой категории до 60 килограммов.

    На старте Волосенко оказалась сильнее соперницы из Германии Марии Гангльбауэр. Казахстанка выиграла решением судей.

    Напомним, что Римма Волосенко не смогла завоевать лицензию на Олимпиаду-2024 на турнире в Италии.

    Добавим, что также сегодня, 27 мая, на ринг выйдет Валентина Хальзова (до 75 килограммов).

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Женщины Бокс НОК
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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