Казахстанка Римма Волосенко стартовала с победы на турнире по боксу в Бангкоке

Представительница команды Казахстана по боксу Римма Волосенко с победы стартовала на мировом квалификационном турнире в Бангкоке (Таиланд), передает агентство Kazinform со ссылкой на Olympic.kz.

Спортсменка представляет страну в весовой категории до 60 килограммов.

На старте Волосенко оказалась сильнее соперницы из Германии Марии Гангльбауэр. Казахстанка выиграла решением судей.

Напомним, что Римма Волосенко не смогла завоевать лицензию на Олимпиаду-2024 на турнире в Италии.

Добавим, что также сегодня, 27 мая, на ринг выйдет Валентина Хальзова (до 75 килограммов).