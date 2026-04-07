    19:43, 06 Апрель 2026 | GMT +5

    Казахстанская биржа открыла торги арабским дирхамом

    С 6 апреля Казахстанская фондовая биржа (KASE) расширила линейку инструментов валютного рынка, запустив торги новыми валютными парами с участием арабского дирхама, передает агентство Kazinform.

    Фото: freepik.com

    Теперь участникам рынка доступны операции по парам AED/KZT — арабский дирхам к тенге — и USD/AED — доллар США к дирхаму. Сделки осуществляются с различными сроками расчетов: T+0 (TOD) — расчеты в день заключения сделки, T+1 (TOM) — расчеты на следующий рабочий день, T+2 (SPT) — расчеты через два рабочих дня.

    В KASE отметили, что расширение валютной линейки направлено на повышение ликвидности рынка, диверсификацию инструментов и создание дополнительных возможностей для участников в управлении валютными рисками.

    Ранее на KASE начали торговать ценными бумагами в китайской валюте. 

    ОАЭ Валюта Тенге KASE
