Казахстанская армия унаследовала славу и боевые традиции отважных батыров Великой степи - Президент РК

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана — Верховный главнокомандующий принял участие в комплексных миротворческих учениях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В Алматинской области завершились первые в истории Вооруженных сил Казахстана комплексные миротворческие учения, за активной фазой которых наблюдал Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

В учениях, прошедших в учебном центре миротворческой подготовки, было задействовано более 1000 военнослужащих, свыше 100 единиц боевой и специальной техники десантно-штурмовых войск, военно-воздушных сил, военной полиции, военных медицинских учреждений, Центра миротворческой подготовки и Центра разминирования.

В командном пункте учебного центра Верховному главнокомандующему подробно доложили о деятельности Казахстанского миротворческого полка. Президент был проинформирован об общем алгоритме занятия зоны ответственности миротворческим полком при выполнении возложенных на него миссий. Ему также продемонстрировали модель миротворческой базы. Кроме того, Глава государства осмотрел классы учебного центра по инженерной, лингвистической, тактической и медицинской подготовке.

После ознакомления с инфраструктурой учебного центра Касым-Жомарт Токаев наблюдал за активной фазой учений, которые включали в себя отработку действий миротворческого контингента при сопровождении колонны с гуманитарным грузом.

После завершения учений Верховный главнокомандующий обратился к военнослужащим. Он отметил, что современная казахстанская армия унаследовала славу и боевые традиции отважных батыров Великой степи, и об этом нужно всегда помнить.

Президент подчеркнул важность обеспечения мира и спокойствия не только в нашей стране, но и во всем мире. Для этого, по его словам, Казахстан регулярно отправляет миротворческие миссии в зоны конфликтов.

— Сотрудничество и партнерство – наш главный приоритет. Вы внесли большой вклад в укрепление международной безопасности. Быть миротворцем – значит быть послом мира. Вы добросовестно справились с этой задачей. Благодаря таким учениям вы повышаете свое воинское мастерство. Уверен, боевой дух и слава нашей армии будут только расти, — сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что миротворческая деятельность Вооруженных сил, созданных Первым Президентом — Елбасы, на деле демонстрирует приверженность нашей страны принципам мира, международной безопасности и стабильности.

Глава государства добавил, что с 2007 года 35 казахстанских военнослужащих, в том числе четыре женщины, в качестве штабных офицеров и военных наблюдателей приняли участие в миссиях ООН в Непале, Кот-д’Ивуаре, Западной Сахаре и Ливане. Значительным шагом в укреплении миротворческого потенциала нашей страны стало направление в 2018 году в Ливан первой казахстанской роты, действующей на основании мандата ООН.

— В настоящее время задачи по патрулированию и службе на блокпостах в зоне своей ответственности выполняет уже четвертый состав роты казахстанских миротворцев. Для расширения спектра задач в Системе готовности миротворческого потенциала ООН Казахстаном заявлены специальные подразделения саперов, военных медиков, разведки и военной полиции. Они наиболее востребованы в текущих миротворческих операциях, — дополнил Президент.

Верховный главнокомандующий подчеркнул, что учебный центр миротворческой подготовки на высоком уровне осуществляет подготовку таких специалистов.

Отметив продемонстрированный в ходе учений профессионализм военнослужащих, Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность казахстанским миротворцам за безупречную службу. Глава государства указал на растущую роль армии, которая выполняет большие задачи и в мирное время.

— В этом году мы всей страной ведем борьбу с пандемией. В такой ответственный момент военнослужащие всегда находились на передовой. Солдаты и офицеры показали пример настоящего боевого мужества во благо соотечественников. Выражаю благодарность всем военнослужащим, принимавшим участие в мероприятиях по противодействию пандемии, — сказал Президент Казахстана.

Глава государства заявил, что фундамент, на котором базируется армия, основан на строгом порядке, жесткой дисциплине и единоначалии, что обусловлено высшими соображениями национальной безопасности.

Обращаясь к военнослужащим, Касым-Жомарт Токаев напомнил, что они несут службу как миротворческий контингент ООН, что является высокой честью и огромной ответственностью.

Президент с сожалением констатировал, что с момента создания ООН мир не освободился от многочисленных региональных и межэтнических конфликтов. Он подчеркнул последовательную позицию Казахстана, призывающего разрешить все конфликты политико-дипломатическими средствами. В выступлении также была отмечена необходимость соблюдения базовых принципов международного права.

– Региональные конфликты, получившие определение как «замороженные» или «затянувшиеся по времени», выявили фундаментальное противоречие между двумя основными принципами Устава ООН, который является источником и основой современного международного права. Это территориальная целостность государств и право наций на самоопределение. Последний принцип был особенно актуален, когда государства обретали независимость и освобождались от колониальной зависимости. К настоящему времени мир самоопределился. Поэтому принцип территориальной целостности государств в настоящее время вышел на первый план и приобрел приоритетное значение. При выработке подходов к оценке действующих конфликтов мы должны руководствоваться резолюциями Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН, – заявил Глава государства.

Верховный главнокомандующий отдельно остановился на перспективах развития Вооруженных сил.

— Нужно сделать акцент на развитии компонентов «двойного назначения». Опыт борьбы с пандемией показал их востребованность. В частности, мы будем развивать военно-транспортную авиацию. Всегда должны быть готовы к выполнению задач войска радиационной, химической и биологической защиты, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента, оснащение таких войск современной техникой должно осуществляться в приоритетном порядке, и в этом будут задействованы отечественные предприятия.

Глава государства указал на необходимость развития цифровых технологий в управлении войсками, а также отработки тактики и стратегии действий в кибер- и информационном пространстве.

Верховный главнокомандующий убежден, что строительство сильных Вооруженных Сил невозможно без подготовленных и мотивированных сержантов и офицеров.

— Одна из наших ключевых задач — это развитие профессионального военного образования сержантского состава. В решении этого вопроса нужно задействовать весь потенциал школ «Жас Ұлан» и Кадетского корпуса. Современная обстановка предъявляет особые требования к командирам. Они должны иметь возможность проявлять нужную инициативу и решительность, не отвлекаясь на разного рода мероприятия контролирующих органов. Если имеются обоснованные факты правонарушений со стороны военнослужащих, то спрос должен быть самый строгий в соответствии с законом. Но беспричинно отрывать командиров от службы не позволено. Эти проблемы должны быть рассмотрены в рамках реформы правоохранительной системы, — сказал Президент.

Глава государства также отметил необходимость создания современной военной инфраструктуры и логистической системы материально-технического обеспечения Вооруженных Сил.

В завершение своего выступления Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что вопросы армии, социальной поддержки военнослужащих всегда будут в центре внимания государства.