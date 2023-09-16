Казахстанская анимация активно развивается – основатель Almaty Animation Festival

Режиссёр анимации из Алматы Анита Чёрных рассказала корреспонденту МИА «Казинформ», чем отличается независимая анимация в Казахстане и какие тенденции сегодня в мировом производстве мультфильмов.

Анита Чёрных – режиссёр анимации, окончила Академию искусств имени Т. Жургенова. В 2021 году выиграла главный приз международного форума Tashkent Animation Forum в Узбекистане за короткометражный мультфильм «На птичьих правах». В этом году она стала основателем Almaty Animation Festival.

«Ежегодно в рамках кинофестиваля «Baiqonyr», мы показывали казахстанскому зрителю лучшие отечественные мультфильмы. Год от года, хороших работ присылали всё больше, а вместе с ними росла аудитория. Анимации стало просто тесно, и мы решили подарить ей отдельный фестиваль!», – сказано в социальной сети анимационного фестиваля.

По информации организаторов мероприятий, в этом году на фестиваль пришло более 150 работ из Казахстана и Средней Азии. В конкурсных показах оставили 45 мультфильмов.

«В Казахстане активно развивается независимая анимация. У нас есть авторы, которые участвуют в международных фестивалях, например, Маржан Жубаныш и Иван Ардашов. У нас и студенческая анимация подросла, повысилось не только количество студенческих мультфильмов, но и качество. Также появляются студии с частным финансированием, такие как Tasqyn Studio», – отметила Анита Чёрных.

Она уверена, что в Казахстане по большей части коммерческая сфера анимации и практически все проекты, поддерживаемые государством, на 100% работают на детскую аудиторию. На взрослую аудиторию больше рассчитывают авторские короткометражки и фестивальные проекты. В то время как в мире на подростков и взрослых рассчитано около 30% анимационного рынка, считает Чёрных.

По мнению Аниты Чёрных, сегодня в мировой анимации растёт репутация авторского подхода. Большие коммерческие проекты позволяют авторам отходить от классических концепции и трёхактной структуры повествования, создавать чуть более сложную анимацию со другими темами.

«Это можно видеть в работах Pixar на примере мультфильмов «Человек-паук: Через вселенные», «Кот в сапогах: Последнее желание» и других. Если раньше студии имели большее влияние на производство и диктовали свои условия, то сегодня приоритет отдаётся авторскому видению. Авторы ищут новые темы и способы рассказа истории, отходя от классической диснеевской картинки, где все красиво и понятно. Даже движения персонажей не такие гладкие и чистые. Думаю, нас ждут большие эксперименты. И я надеюсь, что как зрители мы будем тоже готовы к экспериментам на экранах. Взамен нас будут ждать отменный продукт и свободный рынок, где авторы могут привнести новое в язык повествования и восприятия мультфильма в целом», – выражает надежду основатель Almaty Animation Festival.

Казахстанская анимация в сравнении с анимацией азиатских, американских и европейских стран имеет свои особенности. Анита Чёрных объяснила, что независимая анимация в Казахстане отличается высоким уровнем самоцензуры. У нас авторы чаще затрагивают экзистенциальные и философские темы, работая в рамках детского мультфильма.

«На самом деле так сложилось исторически. Казахстанская анимация корнями уходит в советское прошлое. Как известно, советская анимация ориентировалась исключительно на детскую аудиторию. И, говоря о независимой анимации, то есть, которая делается без дополнительной финансовой поддержки, можно сказать, что в казахстанской анимации сегодня присутствуют элементы самоцензуры. В большинстве казахстанских мультфильмов для взрослой аудитории нет жестких или откровенных сцен. Сравнивая с зарубежной анимацией, в Казахстане и аниматоров меньше. За рубежом же различные крупные компании и фонды часто оказывают финансовую поддержку студенческим дипломным работам, без какого-либо вмешательства в проект», – рассказала Чёрных.

Среди присланных на Almaty Animation Festival работ было чуть больше авторских, сообщила основатель Анита Чёрных. Для авторов мультипликаций участие в конкурсах является хорошей возможностью – показать свою работу зрителям и профессиональному жюри.

«Не все фестивали могут оплатить трансфер автору, в связи с чем, возможности для сотрудничества и кооперации немного сужаются. Часто отправляют только работу и если её заметят, то организаторы или профессиональное сообщество связываются с авторами через социальные сети. Участники мероприятий в офлайн-режиме могут провести время с пользой, найти единомышленников», – подметила основатель фестиваля.

Призерами фестиваля Almaty Animation Festival 2023 в основном конкурсе стали: Лучший анимационный фильм – «Белый-белый день» Василий Чирков, Лучшее визуальное решение – «Hadis» Назрин Агамалиева, Лучший экспериментальный анимационный фильм – «Ашметки» Алиса Шадрина, Лучший звук – «Уважаемые пассажиры» Макс Куликов, Специальный приз жюри – «Кстати, о птичках» Алла Вартанян, Специальный приз жюри – «Метаморфозы» Айтолкын Элменова.

Призерами фестиваля в студенческом конкурсе стали: Лучший анимационный фильм – «Одинока ли луна» Мария Лукина, Новаторство в анимации – «Рояль в кустах» Дашка Дементьева, Лучшее визуальное оформление – «Манки битс» Маша Семина, Лучшая анимация персонажей – «Про кошку, которая стеснялась носить очки»» Анна Ким, Лучшая музыкальная подборка – «Отражение» Улбосын Пирмаханова, Лучший экспериментальный анимационный фильм – «Я боюсь, что у моего будущего ребенка будет аутизм» Даяна Чернышева.