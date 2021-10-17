Казахстанская актриса рассказала, как меняется отечественная киноиндустрия

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Казахстане стали чаще снимать сериалы и фильмы разного жанра. Соответственно, растет и количество зрителей. Мини-сериалы и фильмы, в которых поднимаются актуальные жизненные вопросы, набирают миллионы просмотров в Интернете. А игрой малоизвестных, но талантливых актеров восхищаются многие. В числе тех, кто развивает отечественную киноиндустрию, телеведущая, актриса Карлыгаш Исабекова. Она рассказала корреспонденту МИА «Казинформ» , как попала в кино и поделилась мнением касательно развития казахстанской киноиндустрии.

Карлыгаш Исабекова родилась в Алматы. С 15 лет работает журналистом, начинала корреспондентом на радио, а далее уже продолжила карьеру на телевидении. Проработав более 20 лет в этой сфере, решила открыть для себя новую профессию. Успела сняться в нескольких картинах, а недавно сыграла одну из ролей в популярном казахстанском веб-сериале «Эскорт».

- Поначалу мне было сложно из амплуа журналиста переходить в актерство. Какое-то время даже сопротивлялась этому процессу. Но режиссеры продолжали меня настойчиво приглашать на кастинги и из любопытства я начала ходить на кастинги. Приятно также было увидеть знакомые лица, пообщаться с ними. Вот так я постепенно пришла в кино. Участвовала в съемках. За плечами - роли в разных сериалах и кино. Уже есть определенный опыт актерства.

Самый мой первый сериал «Откройте дверь, я — счастье!», также были «Несломленный», «Айжан», еще снялась в документально-художественном фильме о Кенесары хане. Тогда мне впервые пришлось вживаться в роль исторического персонажа, скакать на лошади, прочувствовать колорит жизни кочевника. Можно сказать, тогда мечта моя сбылась и появилось удовольствие от работы в кино. Раньше актерство и журналистика не совмещались, а сейчас теория и практика дают возможность мечтать о новых ролях. Я все жду, когда мне уже предложат положительную роль. Понимаете, когда ты играешь негативную роль, то соответственно отношение у людей к тебе такое же, а мне все-таки хочется испытать и любовь зрителя (смеется). Узнала, что в Голливуде, актёрам, играющие негативные роли выплачивают большую сумму, тем самым компенсируя негатив зрителя. У нас пока не так.

- Вы недавно снимались также в сериале «Эскорт». Как Вы туда попали?

- Да, но я хочу сразу предупредить, что актерам не всегда рассказывают полный сюжет фильма, поэтому иногда бывают какие-то сюрпризы. Например, в данной картине я не знала, что мне придется курить, выражаться нецензурно, стрелять из настоящего оружия. Сериал «Эскорт» мне понравился смелостью. Я знала, что он вызовет у людей разные реакции: от осуждения до восхищения. Даже название должно было взбудоражить. В сериале играю жену олигарха и между ними давно есть большая пропасть, обида, новая женщина и желание мести.

- Заметил, что сейчас в основном популярны мини-сериалы. Это не только в Казахстане, но и в мире. Как Вы думаете, с чем это связано?

- Мне кажется пандемия внесла свои коррективы, у людей появилось больше времени. Сейчас все больше находятся дома, и все веб-сериалы актуальны и популярны. Возьмем тот же Netflix. В Казахстане тоже пытаются повторить такое, хотят национальный медиахостинг раскачать на казахстанских веб-сериалах. Сериалы сейчас поймали какое-то новое дыхание, поскольку все активно снимают.

Короткий формат всегда интересен тем, что он не занимает много времени и тебе не придется сидеть и часами смотреть. Сейчас такое время, что людей перегружают большие тексты, долгие фильмы. Все хотят быстрый, короткий формат в Интернете, в домашней обстановке, в безопасной зоне. Никуда не надо ехать.

- Раньше у нас в стране в основном снимали комедии, а сейчас появляются и другие жанры. Контент меняется в сторону Запада и Европы. Вы как к этому относитесь?

- Сейчас формат «true», то есть правды, очень актуальный. Все чаще мы видим фильмы, основанные на реальных событиях. Людей уже не обманешь, наверное. Зрители хотят видеть правду. Если раньше некоторые вещи неудобно было показывать на экранах, то сейчас, как раз показывают все, что происходит в жизни. Здесь, конечно, художественность никто не отменял, но то, что показывают какие-то реальные вещи - это, наверное, хорошо. Это возможность открыто говорить о проблемах. Возможность видеть как это происходит. Коллеги из других стран также давно поднимают темы эскорта, проституции и так далее. Многие темы касательно неприятных вещей раскрываются и открыто обсуждаются.

- Вы можете сказать, что казахстанская кинематография выходит сейчас на новый уровень?

- Да. Мне повезло работать с молодыми режиссерами, актерами. Я вижу это изменение, они более смелые, активные и стараются быть в тренде. Постепенные шаги заметны, я могу сказать, что наши стремятся к высокому уровню и, возможно, через какое-то время мы может выйдем на международный рынок, когда наши картины будут интересны не только казахстанскому зрителю, но и зарубежному. Недавно наш сериал «Шекер» выиграл конкурс в Пусане, а это уже показатель того, что мы движемся вперед.

Также хочу привести еще один пример, в прошлом году я снялась в комедии. Это казахстанско-грузинский проект, фильм пока не вышел на большом экране из-за пандемии, но надеюсь, что его покажут в скором времени. Представляете, какая коллаборация нас ждёт! У меня была возможность сравнить работу наших актеров и режиссеров. Я поняла, что наш казахстанский уровень достаточно хороший. Не стыдно было поработать с коллегами из другой страны. Наше видение современное.

- Как изменилась Ваша жизнь после фильмов и сериалов?

- Если Вы о популярности, моя жизнь изменилась после того, как я была ведущей кулинарной программы «Дамди жане тез» («Быстро и вкусно»). Люди частенько даже сегодня узнают меня по этой программе, а сейчас добавилась киноузнаваемость, тоже узнают, пишут, делятся в соцсетях, подходят на улицах. Стали еще чаще приглашать на кастинги. Актерство для меня не самое главное в жизни, это, наверное, больше профессиональное увлечение. Но мир кино - это волшебный мир. Попробовав однажды, тебе хочется повторить этот опыт. Сниматься в кино - это совершенно другая обстановка. Сейчас я могу сказать, что и гонорары постепенно растут, поэтому мир кино интересен и в финансовом плане.

Время такое, что мы должны менять привычное. Пандемия - это возможность открыть что-то новое. Я очень рада, что у меня появилась возможность открывать в себе какие-то другие грани. Быть участником процесса становления и роста казахстанского кино. Судьба сама будто привела меня в кино. Не бойтесь нового. Мир меняется и мы должны меняться вместе с ним.

- Спасибо!