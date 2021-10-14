Казахстаном начата активная работа по выполнению обязательств Парижского соглашения - Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Климатическую повестку Евразийского экономического союза прокомментировал Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Климатическая повестка Евразийского экономического союза отражает приверженность государств-членов глобальным целям экологической безопасности и перехода на траекторию устойчивого низкоуглеродного развития. Казахстаном в свою очередь начата активная работа по выполнению обязательств Парижского соглашения в области разработки долгосрочных стратегий с низким уровнем выбросов парниковых газов», - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).

Глава государства напомнил, что Казахстаном подготовлен проект Доктрины достижения углеродной нейтральности Казахстана к 2060 году.

«Предлагаем наладить обмен опытом и взаимодействие Правительств для достижения цели «зеленой повестки», я хотел бы подчеркнуть, с учетом специфики и структуры наших экономик», - заявил Президент Казахстана.

Напомним, в режиме видеоконференции состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) под председательством Касым-Жомарта Токаева.