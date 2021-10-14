Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экология

Казахстаном начата активная работа по выполнению обязательств Парижского соглашения - Президент

Автор:  
Акбота Кузекбай
14 Октября 2021, 18:27
Казахстаном начата активная работа по выполнению обязательств Парижского соглашения - Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Климатическую повестку Евразийского экономического союза прокомментировал Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Климатическая повестка Евразийского экономического союза отражает приверженность государств-членов глобальным целям экологической безопасности и перехода на траекторию устойчивого низкоуглеродного развития. Казахстаном в свою очередь начата активная работа по выполнению обязательств Парижского соглашения в области разработки долгосрочных стратегий с низким уровнем выбросов парниковых газов», - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).

Глава государства напомнил, что Казахстаном подготовлен проект Доктрины достижения углеродной нейтральности Казахстана к 2060 году.

«Предлагаем наладить обмен опытом и взаимодействие Правительств для достижения цели «зеленой повестки», я хотел бы подчеркнуть, с учетом специфики и структуры наших экономик», - заявил Президент Казахстана.

Напомним, в режиме видеоконференции состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) под председательством Касым-Жомарта Токаева.


Внешняя политика Казахстана   Президент Казахстана   Экология   ЕАЭС   Политика   ВЕЭС  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Три автобусных маршрута изменят схему движения в Астане
Три автобусных маршрута изменят схему движения в Астане
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Новая детская площадка открылась в Таразе
Новая детская площадка открылась в Таразе
Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана
Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана
Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
4,8 миллиона долларов составит призовой фонд чемпионата мира по боксу в Казахстане
4,8 миллиона долларов составит призовой фонд чемпионата мира по боксу в Казахстане
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах