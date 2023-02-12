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    14:42, 12 Февраль 2023 | GMT +6

    Казахстанки заняли весь подиум в прыжках в высоту на чемпионате Азии в Астане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На проходящем в Астане чемпионате Азии по легкой атлетике завершились соревнования среди женщин в прыжках в высоту, МИА «Казинформ» со ссылкой на Prosports.kz.

    Весь пьедестал почета в этой дисциплине заняли представительницы Казахстана. С одинаковым результатом 1,89 м соревнования завершили Надежда Дубовицкая и Кристина Овчинникова.

    За счет меньшего количества затраченных попыток чемпионкой континента стала Дубовицкая, Овчинникова завоевала серебряную медаль. Бронзовую награду выиграла с результатом 1,84 м Елизавета Матвеева.


    Фото: prosports.kz

    Теги:
    Спорт Легкая атлетика Астана
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