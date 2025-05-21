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    13:13, 21 Май 2025 | GMT +5

    Казахстанки в иракской тюрьме: что делает МИД для их возвращения

    Казахстан подготовил проект соглашения с Ираком по взаимной правовой помощи по уголовным делам и выдаче лиц. Об этом сообщил первый заместитель министра иностранных дел Акан Рахметуллин, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Министерство иностранных дел Казахстана, МИД, Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі, ҚРС
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    На брифинге в Мажилисе замминистра спросили о том, какие меры предпринимает МИД для возвращения в страну казахстанок, отбывающих срок в иракской тюрьме.

    — Вопрос сложный, на самом деле. У нас, к сожалению, с Ираком нет договора о взаимной помощи и в том числе о выдаче. Сейчас он только прорабатывается. Мы подготовили проект, направили иракской стороне. Он находится на рассмотрении, — сообщил А. Рахметуллин.

    По его словам, согласно законодательству Ирака обвиненные в терроризме или пособничестве терроризму приговариваются на пожизненное заключение.

    — Мы с иракской стороной работаем. Понимаем, что ситуация сложная. Они там уже достаточно давно находятся. Вот именно отсутствие такого документа, который регулирует вопросы выдачи и взаимопомощи по уголовным делам, немного задерживает процесс, — добавил замминистра.

    Напомним, в СМИ сообщалось о шести казахстанках, которые уже восемь лет отбывают пожизненный срок в Ираке по обвинению в участии в террористической деятельности.

    Ранее в Генеральной прокуратуре РК прокомментировали возможность передачи на Родину осужденных казахстанок.

    Теги:
    Казахстанцы Казахстан Осужденные Тюрьма Ирак МИД РК
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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