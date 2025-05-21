Казахстанки в иракской тюрьме: что делает МИД для их возвращения

На брифинге в Мажилисе замминистра спросили о том, какие меры предпринимает МИД для возвращения в страну казахстанок, отбывающих срок в иракской тюрьме.

— Вопрос сложный, на самом деле. У нас, к сожалению, с Ираком нет договора о взаимной помощи и в том числе о выдаче. Сейчас он только прорабатывается. Мы подготовили проект, направили иракской стороне. Он находится на рассмотрении, — сообщил А. Рахметуллин.

По его словам, согласно законодательству Ирака обвиненные в терроризме или пособничестве терроризму приговариваются на пожизненное заключение.

— Мы с иракской стороной работаем. Понимаем, что ситуация сложная. Они там уже достаточно давно находятся. Вот именно отсутствие такого документа, который регулирует вопросы выдачи и взаимопомощи по уголовным делам, немного задерживает процесс, — добавил замминистра.

Напомним, в СМИ сообщалось о шести казахстанках, которые уже восемь лет отбывают пожизненный срок в Ираке по обвинению в участии в террористической деятельности.

Ранее в Генеральной прокуратуре РК прокомментировали возможность передачи на Родину осужденных казахстанок.