Казахстанки в иракской тюрьме: что делает МИД для их возвращения
Казахстан подготовил проект соглашения с Ираком по взаимной правовой помощи по уголовным делам и выдаче лиц. Об этом сообщил первый заместитель министра иностранных дел Акан Рахметуллин, передает корреспондент агентства Kazinform.
На брифинге в Мажилисе замминистра спросили о том, какие меры предпринимает МИД для возвращения в страну казахстанок, отбывающих срок в иракской тюрьме.
— Вопрос сложный, на самом деле. У нас, к сожалению, с Ираком нет договора о взаимной помощи и в том числе о выдаче. Сейчас он только прорабатывается. Мы подготовили проект, направили иракской стороне. Он находится на рассмотрении, — сообщил А. Рахметуллин.
По его словам, согласно законодательству Ирака обвиненные в терроризме или пособничестве терроризму приговариваются на пожизненное заключение.
— Мы с иракской стороной работаем. Понимаем, что ситуация сложная. Они там уже достаточно давно находятся. Вот именно отсутствие такого документа, который регулирует вопросы выдачи и взаимопомощи по уголовным делам, немного задерживает процесс, — добавил замминистра.
Напомним, в СМИ сообщалось о шести казахстанках, которые уже восемь лет отбывают пожизненный срок в Ираке по обвинению в участии в террористической деятельности.
Ранее в Генеральной прокуратуре РК прокомментировали возможность передачи на Родину осужденных казахстанок.