Казахстанки узнали первых соперниц на чемпионате Азии по волейболу
Определился календарь и состав групп женского чемпионата Азии по волейболу, который примет китайский город Тяньцзинь с 21 по 30 августа, передает корреспондент агентства Kazinform.
Сборная Казахстана под руководством Аскара Шалкибекова попала в квартет В. За путевку в плей-офф наши волейболистки поспорят с командами Таиланда, Индонезии и Австралии.
В других четверках сыграют: Китай, Китайский Тайбэй, Иран, Ирак (группа А) и Япония, Вьетнам, Южная Корея, Гонконг (группа С).
В четвертьфинал турнира пробьются восемь сильнейших сборных.
Места в таблице будут распределяться в первую очередь по числу побед. Если показатели равны, организаторы учтут набранные очки, а затем соотношение выигранных партий и мячей.
На предыдущем континентальном первенстве в 2023 году казахстанская команда замкнула топ-5.
Высшим достижением женской сборной Казахстана на чемпионатах Азии по волейболу являются серебряные медали, завоеванные в 2005 году - на этом турнире, который проходил в китайском городе Тайцан, казахстанские волейболистки впервые в своей истории дошли до финала континентального первенства, где в матче за золото уступили титулованной сборной Китая.
Ранее мужская сборная Казахстана выиграла стартовый матч по волейболу в Пакистане.