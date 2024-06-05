Казахстанки разгромили сборную Армении в отборе на Евро по футболу в Алматы

Женская сборная Казахстана по футболу в Алматы сыграла с командой Армении в отборе на чемпионат Европы 2025 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

Мадияр Кембилов выставил следующий стартовый состав: Портнова, Низамутдинова, Совет, Нурушева, Бурова, Гайстенова, Кулмагамбетова, Хайрулина, Турлыбекова, Бибосынова, Каражанова.

Хозяйки в первом тайме забили два гола, отметились Александра Бурова и Аида Гайстенова, на что соперницы ответили одним в исполнении Марал Артин. После перерыва казахстанки увеличили разрыв и довели счет до разгромного благодаря взятиям ворот Бибигуль Нурушевой и Асельхан Турлыбековой — 4:1.

Таким образом, Казахстан после трех поражений подряд одержал первую победу в группе 4 лиги С, а следующий он проведет дома 12 июля против Румынии.