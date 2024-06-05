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    07:42, 05 Июнь 2024 | GMT +6

    Казахстанки разгромили сборную Армении в отборе на Евро по футболу в Алматы

    футбол
    Фото: Sports.kz

    Женская сборная Казахстана по футболу в Алматы сыграла с командой Армении в отборе на чемпионат Европы 2025 года, передает  агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Мадияр Кембилов выставил следующий стартовый состав: Портнова, Низамутдинова, Совет, Нурушева, Бурова, Гайстенова, Кулмагамбетова, Хайрулина, Турлыбекова, Бибосынова, Каражанова.

    Хозяйки в первом тайме забили два гола, отметились Александра Бурова и Аида Гайстенова, на что соперницы ответили одним в исполнении Марал Артин. После перерыва казахстанки увеличили разрыв и довели счет до разгромного благодаря взятиям ворот Бибигуль Нурушевой и Асельхан Турлыбековой — 4:1.

    Таким образом, Казахстан после трех поражений подряд одержал первую победу в группе 4 лиги С, а следующий он проведет дома 12 июля против Румынии.

     

    Теги:
    Спорт Футбол Армения спортсмены Казахстана Регионы Казахстана Регионы Алматы
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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