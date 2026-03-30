    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:00, 30 Март 2026 | GMT +5

    Казахстанки представят Центральную Азию на юношеском Кубке Азии по баскетболу

    В Астане состоялся отборочный турнир на Кубок Азии по баскетболу среди женских сборных (U18), передает Kazinform.

    Фото: Федерация баскетбола Казахстана

    Единственную путевку от Центральной Азии на юношеский женский Кубок Азии (U18) на столичном паркете разыграли сборные Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.

    По итогам игр командой-победительницей турнира стала сборная Казахстана, которая и завоевала право представлять Центрально-Азиатский регион на FIBA U18 Women’s Asia Cup, который состоится в сентябре 2026 года в Таиланде.

    Самым ценным игроком турнира (MVP) признана Шахида Ерлан.

    Ранее две представительницы взрослой женской сборной Казахстана по боксу уступили в стартовый день чемпионата Азии.

    Спорт Азия Баскетбол
    Альберт Ахметов
