Казахстанки представят Центральную Азию на юношеском Кубке Азии по баскетболу

Единственную путевку от Центральной Азии на юношеский женский Кубок Азии (U18) на столичном паркете разыграли сборные Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.

По итогам игр командой-победительницей турнира стала сборная Казахстана, которая и завоевала право представлять Центрально-Азиатский регион на FIBA U18 Women’s Asia Cup, который состоится в сентябре 2026 года в Таиланде.

Самым ценным игроком турнира (MVP) признана Шахида Ерлан.

