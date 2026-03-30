Казахстанки представят Центральную Азию на юношеском Кубке Азии по баскетболу
В Астане состоялся отборочный турнир на Кубок Азии по баскетболу среди женских сборных (U18), передает Kazinform.
Единственную путевку от Центральной Азии на юношеский женский Кубок Азии (U18) на столичном паркете разыграли сборные Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.
По итогам игр командой-победительницей турнира стала сборная Казахстана, которая и завоевала право представлять Центрально-Азиатский регион на FIBA U18 Women’s Asia Cup, который состоится в сентябре 2026 года в Таиланде.
Самым ценным игроком турнира (MVP) признана Шахида Ерлан.
