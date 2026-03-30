Казахстан понес две потери в первый день чемпионата Азии по боксу

Согласно расписанию, открыть программу чемпионата Азии в Улан-Баторе, Монголия, выпала честь женщинам, выступающим в весовых категориях до 51 и до 54 кг.

Казахстан в этих весах на азиатском первенсиве представляли молодые спортсменки.

Жазира Оракбаева в весе до 51 кг провела бой против представительницы КНДР Кум Бол Ан. Первый раунд остался за кореянкой, второй - за казахстанкой. В третьем раунде Оракбаева получила травму и вынуждена была отказаться от продолжения поединка, дальше прошла Кум Бол Ан.

В весе до 54 кг 22-летняя чемпионка мира среди молодежи Элина Базарова (54 кг) проиграла в 1/8 финала бронзовой призерке Азиады Прити Прити из Индиии со счетом 0:5. Для Базаровой это первый чемпионат Азии среди взрослых.

Ранее четыре казахстанца гарантировали себе медали чемпионата Азии по боксу еще до старта.