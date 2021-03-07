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    16:38, 07 Март 2021 | GMT +6

    Казахстанка Жаннур Ниязбекова стала лучшей студенткой Китая

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Жаннур Ниязбекова стала лучшей студенткой Китая. Новостью студентка поделилась на своей странице в Instagram, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказала Жаннур Ниязбекова, три месяца назад она стала обладательницей президентской стипендии в Китае.

    «Получить звание «Лучший студент Китая» - не легко даже для самих китайских студентов. Это требует большого труда и мало, кто действительно может стать обладателем. Когда впервые прибыла в Китай, видела, что один парень из Пакистана стал лучшим студентом и слышала, что до этого еще ни одному казахстанскому студенту не далось получить звание. Я тогда говорила, что стану первой казашкой, которая получит данный титул. Как свершилось, звание лучшего студента получила я в этом году», - поделилась студентка.

    Она отметила, что три месяца назад в университет пришло объявление о приеме документов на конкурс «Лучший студент Китая».

    «Тогда преподаватель Чен предложил сдать мне документы и участвовать в конкурсе, и чтобы я поверила в свои силы. За один день подготовив необходимые документы, подала онлайн-заявку на программу «Шелковый путь» в Пекине. Всего из нашего университета сдавали семь студентов, из которых учебный отдел в Пекине выбрал меня и студента из Бангладеша», - сказала Ж. Ниязбекова.

    Поблагодарив, она заявила, что данная победа является победой всего Казахстана. Жаннур Ниязбекова в следующем году планирует защитить докторскую.


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