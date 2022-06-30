Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Казахстанка Жанель Рустемова вышла в финал квалификации юниорского Уимблдона
30 Июня 2022 19:11

Казахстанка Жанель Рустемова вышла в финал квалификации юниорского Уимблдона

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанка Жанель Рустемова была включена в квалификацию Уимблдонского турнира и провела сегодня матч первого раунда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

В первом раунде казахстанка Жанель Рустемова, занимающая 145-ю позицию мирового рейтинга среди игроков до 18 лет, разгромила Шрути Ахлават из Индии, которая была посеяна на турнире по 11-м номером. Встреча, которая длилась меньше часа, завершилась победой нашей теннисистки в двух сетах со счетом 6:1, 6:1. Завтра, 1 июля, в финале квалификации представительница города Нур-Султана сыграет против 78-й ракетки мира, словенки Эланалии Милич.

«Я очень рада, что одержала свою первую победу на дебютном для себя турнире юниорского Большого шлема. Хорошо настроилась на матч, придерживалась установки тренера, старалась играть первым номером и больше атаковать. Тактика принесла нужный результат, завтра предстоит игра против сильной соперницы, но я также, как и сегодня, выложусь на все 100 % и покажу свой лучший теннис» - сказала после игры Рустемова.


Новости по теме
Казахстанец Александр Недовесов успешно преодолел первый круг Уимблдона
Строительные работы по модернизации столичного дворца спорта начнутся в 2022 году
Нокаутер Ахмедов из команды Головкина узнал дату и место следующего боя
Читайте также
Казахстанец Александр Недовесов успешно преодолел первый круг Уимблдона
Строительные работы по модернизации столичного дворца спорта начнутся в 2022 году
Нокаутер Ахмедов из команды Головкина узнал дату и место следующего боя
Казахстанец Александр Бублик сыграет в третьем круге Уимблдона
Теннисист из Казахстана проиграл на старте Уимблдона
Теннисист из Казахстана не сумел выйти в четвертьфинал турнира во Франции
Казахстанский теннисист Дмитрий Попко с победы стартовал на турнире в Малаге
Первая ракетка Казахстана стала лидером в мировом женском теннисе

Лента новостей

Архив