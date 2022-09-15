Казахстанка Жамиля Бакбергенова вышла в полуфинал ЧМ по борьбе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Белграде продолжается чемпионат мира по видам борьбы. В женских соревнованиях казахстанка Жамиля Бакбергенова вышла в полуфинал, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Она пробилась в 1/2 финала в весовой категории до 72 кг. Турнирный путь спортсменка начала с четвертьфинала, так как является первой сеяной чемпионата.

Первую схватку она провела против Светланы Окназаровой из Узбекистана. Ее Бакбергенова прошла досрочно за счет технического преимущества (10-0).

На прошлогоднем ЧМ казахстанка завоевала серебряную медаль.

















Фото: olympic.kz