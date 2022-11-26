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Казахстанка завоевала «золото» на юниорском этапе Кубка мира по конькобежному спорту

26 Ноября 2022, 16:36
Казахстанка завоевала «золото» на юниорском этапе Кубка мира по конькобежному спорту

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Представительница команды Казахстана по конькобежному спорту Алина Дауранова стала победительницей юниорского этапа Кубка мира в Финляндии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета РК.

Алина Дауранова стала лучшей на дистанции 1000 метров и выиграла с результатом 1:22.107.

Второй на финише была полячка Виктория Дабровска. Итальянка Серена Пергер замкнула тройку лучших.

Ранее наши конькобежцы выступали в Нидерландах с 18 по 20 ноября на втором этапе Кубка мира по конькобежному спорту. Участие приняли 229 спортсменов из 28 стран. Казахстанка Надежда Морозова стала четвертой в группе А. Она показала результат 1:54:86 на дистанции 1500 метров и остановилась в шаге от медали.

Дмитрий Морозов стал первым в забеге на 1500 метров в дивизионе B. Он показал лучший результат (1:45.95).

Алина Дауранова стала второй в забеге на 500 метров среди женщин в дивизионе B. Она показала время 38.75 и обновила личный рекорд.

Фото: olympic.kz


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