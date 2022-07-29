Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Казахстанка завоевала «серебро» ЧМ по таеквондо среди кадетов
29 Июля 2022 12:09

Казахстанка завоевала «серебро» ЧМ по таеквондо среди кадетов

СОФИЯ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская таеквондистка Ярина Пуганцова заняла второе место на чемпионата мира по таеквондо среди кадетов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

На даянге спортсменка провела четыре поединка, одержав три победы. В финале иранка Баран Ливани Джамал оказалась сильнее нашей таеквондистки. Таким образом, Пуганцова стала обладательницей серебряной медали чемпионата мира.

Чемпионат мира принимает столица Болгарии. В соревнованиях принимают участие спортсмены из 77 стран.


Фото: olympic.kz

Новости по теме
Казахстан опустился в рейтинге коэффициентов УЕФА
«Тобол» поднялся на 97 позиций в клубном рейтинге УЕФА
Казахстанские легкоатлеты выступят на юниорском ЧМ в Колумбии
Читайте также
Казахстан опустился в рейтинге коэффициентов УЕФА
«Тобол» поднялся на 97 позиций в клубном рейтинге УЕФА
Казахстанские легкоатлеты выступят на юниорском ЧМ в Колумбии
Казахстанка вышла в полуфинал теннисного турнира в Польше
Лига Конференций: с кем сыграет «Кызыл-Жар» в третьем отборочном раунде
Казахстан сотворил сенсацию в Лиге Конференций
«Астана» и «Кайрат» покинули еврокубки
Анна Данилина вышла в полуфинал турнира в Варшаве
Популярное
1 Жалобы на тараканов и крыс участились в Алматы
2 Машины-двойники из Армении задержала полиция Алматы
3 Коноплю выращивал в огороде житель Жетысуской области
4 Пожизненно лишенный прав пьяный водитель задержан в ВКО
5 Более 60 тонн дикорастущей конопли уничтожили жамбылские полицейские

Лента новостей

Тенденции
Никита Шаталов
Казахстан может стать стабильным поставщиком пшеницы на мировой рынок
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив