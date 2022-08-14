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Казахстанка завоевала медаль рейтингового турнира по таеквондо в Израиле
14 Августа 2022 15:07

Казахстанка завоевала медаль рейтингового турнира по таеквондо в Израиле

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В израильском Тель-Авиве проходит турнир Israel Open по таеквондо, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанка Рита Бакишева завоевала бронзовую медаль. Таким образом, представительница Казахстана в 46 кг набрала 7,2 балла.

В мировом рейтинговом турнире (категория G2) соревнуются 227 спортсменов из 30 стран мира.

В турнире, который продлится два дня из Казахстана приняла участие только Бакишева.



Фото: sports.kz



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