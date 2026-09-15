Казахстанка задержана иммиграционной службой США во Флориде

Гражданку Казахстана задержала иммиграционная служба США во Флориде из-за отсутствия законного миграционного статуса, сообщили в Министерстве иностранных дел РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

Ранее в социальных сетях появилась информация о задержании гражданки Казахстана, матери троих детей, во Флориде.

В МИД Казахстана подтвердили факт задержания.

— Гражданка Казахстана задержана иммиграционной службой США на территории штата Флорида в связи с отсутствием у нее законного миграционного статуса. Казахстанские дипломаты поддерживают связь как с государственными органами США, так и с семьей задержанной, оказывая необходимое консульское содействие, — говорится в сообщении МИД РК.

Ранее сообщалось, что иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) задержала в июле текущего года почти 50 000 человек.