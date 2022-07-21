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Казахстанка вышла в финал чемпионата мира-2022 по легкой атлетике
21 Июля 2022 09:40

Казахстанка вышла в финал чемпионата мира-2022 по легкой атлетике

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На чемпионате мира по легкой атлетике в Орегоне (США) прошла квалификация бега на 5000 метров среди женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстан в соревнованиях представляла Каролин Чепкоеч Кипкируи. Она заняла в своем отборочном забеге второе место с лучшим результатом сезона — 14:52.54. Быстрее оказалась только эфиопка Летесенбет Гидей, опередившая Кипкируи лишь на 0.27 секунды.

Таким образом, Каролин пробилась в финал, где сразится за медали. Решающие забеги «пятитысячниц» пройдут утром 24 июля.

Сегодня Казахстан взял первое в истории «золото» на чемпионатах мира по легкой атлетике — его для страны завоевала Нора Джеруто.


Фото: www.sports.kz
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