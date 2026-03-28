Казахстанка установила рекорд по стрельбе из лука на верблюде

В Казахстане зафиксирован уникальный рекорд в стрельбе из лука на верблюде. В Астане лучница Динара Сайдалина, сидя на верблюде по кличке «Каратау», поразила четыре мишени на расстоянии 100 метров всего за 9,072 секунды.

Динара рассказала, что для достижения такого результата она упорно тренировалась полтора месяца. По ее словам, сохранять равновесие на верблюде гораздо сложнее, чем на лошади.

— Чувства, которые я испытала, достигнув этого успеха, невозможно передать словами. Подготовка была очень тяжелой, полтора месяца мы ежедневно с девяти утра до шести вечера проводили верхом на верблюде. Бег верблюда совершенно не похож на бег лошади, он скачет, подпрыгивая высоко вверх. В такой момент сохранять равновесие, вынимать стрелу из колчана и точно целиться в мишень — требует большого мастерства. Когда я услышала, что четвертая мишень поражена и рекорд установлен, у меня навернулись слезы, — поделилась своими эмоциями Динара в программе «Бүгін.LIVE» телеканала Jibek Joly.

Фото из личного архива Динары Сайдалиной

По словам руководителя центра «Топжарган» Габита Танатова, этот проект был задуман, чтобы разрушить устоявшиеся стереотипы о ... верблюдах.

— Многие считают верблюда медленным животным, но это не так. Мы долго наблюдали за поведением этого животного, его питанием, и разработали специальную стратегию. Это результат большого труда. Обучить верблюда скакать — уже непростая задача, нужно чувствовать его. Теперь мы намерены установить новые рекорды, стоя на двух верблюдах во время скачки, — рассказал он.

Верблюду «Каратау», который участвовал в установке рекорда, исполнилось пять лет. Его вес составляет 800 кг. Динара Сайдалина пришла в этот вид спорта всего год назад. Спортсменка надеется покорить еще много пъедесталов в этом необычном виде активности, в том числе за рубежом.

Ранее агентство Kazinform рассказывало о том, что мировой рекорд завоевал пяти­метровый Кыдыр ата из Павлодара. Инсталляцию создали мастерицы из разных сел Павлодарской области.