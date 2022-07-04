Казахстанка Сандугаш Кенжибаева не пробилась во второй круг юниорского Уимблдона

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанка на старте основной сетки одиночного разряда уступила американке Алексис Блохиной 3:6, 3:6. Для нашей теннисистки нынешний Уимблдон был первым в карьере турниром из серии Большого шлема, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Несмотря на проигрыш, у Сандугаш, как и у Аружан Сагандыковой и Жанель Рустемовой есть отличный шанс проявить себя в парном разряде этого престижного соревнования. Кенжибаева сыграет в дуэте Рустемовой, а Аружан с сербкой Андреа Обрадович. Жеребьевка парного разряда пройдет сегодня.

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