Казахстанка рассказала о своей победе на Miss Virtual World 2019

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Казахстанка Арайлым Ишахат, завоевавшая титул Miss Virtual World 2019, рассказала о своей победе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Недавно она получила свою корону и устроила фотосессию.

Отметим, финал конкурса проходил в мексиканском городе Канкун 15 ноября. Сама победительница не смогла принять участие в церемонии из-за проблем с визой.

Девушка окончила НАО «Медицинский университет Астана». Ей - 21 год, она родилась в Атырауской области, в поселке Индербор. Сейчас живет в Нур-Султане. С детства увлекается музыкой, поет и играет на гитаре.

Для участия в международном конкурсе Арайлым выиграла казахстанский этап Miss Virtual Kazakhstan.

«Я решила принять участие в конкурсе после того, как мне посоветовала моя сестра. Для участия нужно было опубликовать фотографию у себя в ленте Instagramс хэштегом конкурса. Я выложила обычное фото, сделанное дома. Сначала был национальный этап конкурса, после которого я стала обладательницей титула Miss Virtual Kazakhstan», - сказала Арайлым.

По ее словам, она получила приглашение в Мексику на участие финального этапа после интернет-голосования. Ее фотография набрала наибольшее количество отметок «нравится».

«Я потом отправила более качественные фотографии на международный конкурс. В общем, было 3 этапа конкурса: в первом у меня была обычная фотография, во втором 3 качественные фото, где я стала Miss Virtual Kazakhstan, в третьем - эти же 3 снимка. После того, как я получила приглашение, мне пришлось уволиться с работы. Тогда я только устраивалась в госорган. У меня был очень сложный выбор между работой и конкурсом, поскольку мне не давали отпуск на период подготовки к конкурсу. Кроме того, мои родители и близкие очень сильно переживали за меня и боялись отпускать в чужую им страну. И, несмотря на различные уговоры, я решилась, все-таки, уволиться с работы и не упустить свой шанс посетить Канкун. Честно признаюсь, мне этот выбор дался нелегко, как и получение визы», - рассказала Арайлым.

Несмотря на безуспешные попытки в получении мексиканской и американской визы, ей все-таки удалось получить японскую визу, по условиям которой ей требовалось полететь в Мексику через Токио.

«Однако при прохождении регистрации в Мексику, меня не впустили на рейс без объяснения причин. В ответ на мои слезы и уговоры я слышала только «Sorry». Я была эмоционально подавлена. До последнего мне не хотелось верить в происходящее. Мое сердце кровью обливалось, когда я слышала, как плачет моя мама из-за боязни, что я не смогу вернуться на Родину. Благодаря оперативности организаторов, в этот же день, вечером, я вылетела в Казахстан, за что им огромная благодарность», - добавила девушка.

Арайлым, вернувшись в Казахстан, записала видеообращение к зрителям церемонии награждения конкурса с объяснением, почему ей пришлось пропустить такое важное для нее событие.

«На следующее утро по нашему времени должно было быть вручение. Уснув с надеждой, я проснулась от раннего звонка организатора. Время было 5 утра. Они попросили подготовиться и выйти на связь. Я нарядилась, надела платье в национальном стиле и вышла в прямой эфир. Когда назвали мое имя в качестве победителя, я была в недоумении. Я была благодарна организаторам данного конкурса и всем тем, кто поддерживал меня в этом конкурсе. Честно признаюсь, я была уверена, что раз я не смогла полететь в Мексику, шанс на получение заветного титула будет очень низким», - поделилась Арайлым.

Победительница отметила, что конкурс был справедливым и честным.

«Я безмерно рада тому, что стала обладательницей титула «Miss Virtual World». Но в то же время, мне очень грустно, что я не смогла присутствовать на церемонии награждения и должным образом представить нашу страну — Казахстан», - заметила она.

Стоит отметить, что Арайлым как победительница получила главный приз - автомобиль Porsche. Машину ей привезут весной следующего года.

Добавим, что в целом в конкурсе принимали участие представительницы 20 стран мира. Среди участниц девушки из Кыргызстана, Армении, Боливии, Бразилии, Гватемалы, Гондураса, России, Коста-Рики, Доминиканы, Панамы, Перу, Мексики, Колумбии, Танзании, Чили, Эквадора и других стран.

Ее отсутствие на церемонии вручения вызвало бурную реакцию участников конкурса. Многие из них отнеслись скептически к ее победе и интернет-голосованию.