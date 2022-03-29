РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:34, 28 Март 2022 | GMT +6

    Казахстанка поблагодарила Главу государства за эвакуацию ее брата из Украины

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Жительница Костанайской области поблагодарила в письме Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за оказание помощи в эвакуации казахстанцев с территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба Президента Республики Казахстан в официальном Telegram-канале, передает МИА «Казинформ».

    Казахстанка Архипова Диана Адибовна, проживающая в Карасуском районе Костанайской области, выразила благодарность Президенту Касым-Жомарту Токаеву и ответственным ведомствам за оказание помощи в эвакуации ее брата с территории Украины.

    «Благодаря Вашим усилиям мой брат – дальнойбойщик Мукминев Владимир Дмитриевич выбрался с территории Украины и держит путь домой. Спасибо Вам многократное», – говорится в письме Дианы Архиповой.

    Фото из личного архива В. Мукминева.


    Теги:
    Президент Президент Казахстана Украина Костанайская область Главная Общество
    Сейчас читают
    Сегодня, 08:11
    Абильхан Аманкул впервые проиграл в профи в андекарде «Канело»
    Сегодня, 08:00
    1 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    Сегодня, 07:39
    Нокаутом завершился бой казахстанца в андекарде «Канело»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!