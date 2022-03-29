23:34, 28 Март 2022 | GMT +6
Казахстанка поблагодарила Главу государства за эвакуацию ее брата из Украины
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Жительница Костанайской области поблагодарила в письме Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за оказание помощи в эвакуации казахстанцев с территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба Президента Республики Казахстан в официальном Telegram-канале, передает МИА «Казинформ».
Казахстанка Архипова Диана Адибовна, проживающая в Карасуском районе Костанайской области, выразила благодарность Президенту Касым-Жомарту Токаеву и ответственным ведомствам за оказание помощи в эвакуации ее брата с территории Украины.
«Благодаря Вашим усилиям мой брат – дальнойбойщик Мукминев Владимир Дмитриевич выбрался с территории Украины и держит путь домой. Спасибо Вам многократное», – говорится в письме Дианы Архиповой.
Фото из личного архива В. Мукминева.