Казахстанка основала в Каннах международный фестиваль независимого кино

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Во Франции состоялся второй Каннский фестиваль независимого кино CIIFF, который объединяет независимых кинематографистов со всего мира для раскрытия новых режиссерских талантов. Создателем и организатором этого фестиваля является жительница Канн, продюсер, режиссер и композитор Анара Мусрепова. Корреспонденту МИА «Казинформ» она рассказала подробности прошедшего кинофестиваля.

- Анара, расскажите, как в этом году прошел фестиваль, сколько фильмов участвовало, из каких стран?

- В этом году мы показали 45 фильмов (один из них внеконкурсный) из 18 стран: Австралии, Бангладеш, Бирмы, Великобритании, Германии, Индии, Ирана, Испании, Италии, Канады, Китая, Кувейта, Мексики, Нигерии, России, США, Франции, Южной Африки. Это издание фестиваля был особенным. Мы начали подготовку с мая, в горячий период государственных указов о санитарно-эпидемиологическом нормировании, с частой периодичностью изменений. В мае я подписала соглашение о сотрудничестве с сопродюсером трилогии «Крестный отец» Греем Фредериксоном и его партнером Питером Жмутски. Мои друзья-синефилы в Казахстане проявили готовность спонсировать их приезд и работу на фестивале. В августе казахстанские спонсоры Фредериксона, узнав о новом указе по въезду на территорию Франции из «красной зоны» - в лучшем случае, по прибытии их ждала самоизоляция на 10 дней, в худшем, их могли бы не пропустить на границе - отказались от спонсорства. Их интересом было находиться в Каннах рядом с продюсером культового фильма. Грей и Питер отнеслись с пониманием к этой ситуации, за что я им благодарна.

Мы ждали объявления следующего указа, предыдущим было обязательное предъявление санитарного пропуска в кинотеатры. В конце августа, когда я получила уведомление от каннской мэрии, что салон каннских ассоциаций состоится 12 сентября во Дворце фестивалей и конгрессов, я «выдохнула». Наша молодая ассоциация в первый раз имела честь представить свой стенд в знаменитом дворце фестивалей.

- Расскажите о членах жюри нынешнего года?

- Булат Галимгереев, продюсер, основатель продюсерской компании «EURASIA FILM», президент жюри Международной категории CIIFF, он участвовал и в первом фестивале. Сергей Саркисов, продюсер, режиссер, сценарист, основатель российско-американской продюсерской компании «Блитц Фильм», президент жюри стран Шелкового Пути CIIFF. Хочется отметить, что я была приятно удивлена Сергеем Саркисовым. Мое рабочее место во время фестиваля было в проекционной с 10 утра до 10 вечера. Наши фильмы шли один за другим. Мне сверху был виден весь кинозал. Сергей уходил из него последним. У всех членов жюри был вход на платформу фестивальных фильмов, но Сергей мне сказал сразу, что фильмы нужно смотреть на большом экране. Сергей напомнил мне нашего другого члена жюри, президента национальной французской категории CIIFF Филипа Донона, который, к сожалению, не смог физически присутствовать на фестивале по состоянию здоровья и работал дистанционно. В прошлом году он тоже уходил последним из зала. Невозможно выразить всех чувств к Филипу, они необъятны. В этом году мы слышали его закадровый голос, а также смотрели его видео на церемониях. В этом издании фестиваля ответственность за детализацию обсуждения жюри пришлось взять Арелии Хазан, вице-президенту ассоциации и фестиваля, моей «правой руке». Арелия работала со мной днями и ночами дистанционно (она парижанка). Арелия Хазан - актриса, она выбрана в портретную галерею талантов Каннского фестиваля, награждена международными призами, в том числе премией ЮНЕСКО. Полиглот Арелия, владеющая пятью языками, превосходно вела две церемонии фестиваля на французском и на английском. Это было зрелищно и грандиозно. Ян Лёра - актер театра и кино, амбассадор многих известных брендов. Имеет большой опыт работы на кинофестивалях, в том числе и в качестве президента жюри. Люблю Яна не только за его профессионализм, но и за его неугасающий оптимизм, за его моральную поддержку в любой ситуации. Мари Бирн и Ролан Сиксик - супруги, основатели продюсерской компании «Майдия продакшн». С 2007 они произвели 87 документальных фильмов, и все 87 фильмов вышли на французские телевизионные экраны. Я очень благодарна всем членам команды за их профессиональное и человеческое отношение к фестивалю.

- Расскажите, кто финансирует фестиваль?

- Фестиваль пока финансируется исключительно фондом некоммерческой каннской ассоциации Silk Road Production , президентом которой я являюсь. И это средний бюджет. Два члена жюри предложили включить дополнительные функции и сами заплатили за них. Я приветствую все инициативы, если они в рамках бюджета фестиваля. Также приветствуется партнерство - рестораны, отели, типографии и так далее, все, кто предоставляет скидки на их сервис. Чтобы выйти на другой уровень, необходима институционная поддержка и весомое финансирование. Я открыта к партнерству из любых стран мира. Сейчас мы довольствуемся нашим международным кинофестивалем среднего уровня бюджета, который проходит с успехом в фешенебельном здании, на набережной Круазетт, где также показывают фильмы Каннского фестиваля, Canneseries. Главное для кинопроизводителей - это живой кинотеатральный показ фильма. Наш фестиваль в Каннах за два года дал такую возможность 114 фильмам со всего мира. Наш фестиваль - это еще один шаг в карьере фильммейкеров.

- С какими сложностями во время организации и проведения фестиваля сталкиваетесь?

- Знаете, фестиваль - это, прежде всего, большое приключение со своими трудностями и огромными успехами. И это великолепный человеческий опыт. Нам повезло, что в этом году мы получили исключительное издание, которое заставляет нас забыть обо всех стрессах и трудностях подготовки! Когда члены жюри выходят на красную дорожку церемонии открытия и публика в восторге, когда в зале есть зрители - все проблемы исчезают!

- Расскажите об эксклюзивном показе голливудского фильма во время фестиваля?

- Мы закрыли программу 2-го издания CIIFF фильмом «Embattled» Николая Саркисова. Это была кинотеатральная премьера фильма во Франции. Международным дистрибьютором проекта является компания «Universal». Премьера фильма в США состоялась в ноябре 2020 года. В этом году фильм «Embattled» получил престижную премию LeoAwards в номинации «Лучшая мужская роль» (DarrenMann). Необычно, но приятно было видеть плавающий акроним фестиваля CIIFF на протяжении всего фильма. Большинство так и не поняли, а многие подумали, что это я так захотела.

На самом деле, это защита от пиратства. Компания «Universal» добавила акроним CIIFF к фильму. Чтобы получить эксклюзивный показ фильма, меня внедрили в переписку с «Universal», где я получала ценные указания, ссылки, пароли, длинные инструкции. С такой зашифрованностью я еще никогда не сталкивалась. Стресс был колоссальный, но я и с этим справилась. Показ фильма прошел с успехом. Зал долго аплодировал.

- Кто особенно проявил себя в нынешнем году на фестивале? Расскажите о новых режиссерских талантах?

- Лидером CIIFF 2021, получившим сразу четыре награды, стал фильм молодого иранского режиссера Паяма Эскандари «Наргеси». Это повествовательный фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает о персонаже по имени Хусейн, о дяде режиссера. Фильм о борьбе мужчины с синдромом Дауна, самым большим желанием которого было найти любовь и жениться. В этом стремлении он пытается идти на все, так как в современном мире нет места для него и его любви, но однажды его жизнь радикально меняется.

Сергей Саркисов, присудивший фильму гран-при категории стран Шелкового Пути, на обсуждении сказал: ««Наргеси» берет все призы, в том числе и гран-при международной категории!». Это было так неожиданно, но фильм на самом деле достоин высоких наград. Со мной связался международный дистрибьютор фильма, поблагодарил жюри за награды, это была премьера фильма во Франции. Я уверена, что фильм соберет по миру множество наград. Есть заинтересованность у одного французского телеканала купить фильм. Но перед выходом на телеэкраны фильм должен пройти фестивальный путь, это закон киноиндустрии. А с телеканалом мы держим связь.

Из короткометражных отмечу фильм французского режиссера Сильвена Бегерта «Чемпион» - гран-при национальной категории. Здесь можно сказать только одно - это французский фильм, французский стиль, французский юмор, французский шарм, французский амбьянс. Отличная постановка, игра актеров. Наше восхищение! Фильм о 40-летнем отце мальчика, который решает выйти на ринг с профессиональным боксером. С чего бы это вдруг?

Гран-при международной категории - фильм 27-летнего американского режиссера Кайла Мисака «Осенняя девушка». Бюджет этой картины всего 9 тысяч долларов, а ощущение, что снято большой производственной компанией с большим бюджетом. 60-ые годы, бейсбол, школьники, противостояние, детская любовь. Красивая история, красиво снятый фильм, прекрасная игра детей, приятная глазу цветокоррекция. Молодой американский режиссер работает с голливудскими звездами уже давно, им снято более 10 картин. Наш фестиваль также стал французской премьерой фильма.

Не могу не отметить дипломный фильм «Хлеба и зрелищ» выпускника Нью-Йоркского университета, 23-летнего Марселя Андрэ. Это современный взгляд на «Тайную вечерю». Отчаяние элитного класса Америки, стремящегося держаться вечной власти, и то, до какой степени они пойдут для достижения указанной цели, даже если придется пожертвовать верностью своих близких. Фильм-метафора, фильм-пародия. Костюмы, аксессуары, грим, декорации, игра, музыка, диалоги - блестяще! О костюмах: это кульминация европейской культуры, переплетенной с американским поп-артом и мировой модой - и все это создано молодым фильммейкером. Заслуженный приз «Лучший режиссер». И также французская премьера. Почти все показанные фильмы имели кинотеатральную премьеру во Франции.

Секции документальных и анимационных фильмов в этом году тоже радовали как зрителей, так и жюри. Их много, а хочется о каждом отдельно рассказать.

В этом году было много любви в фильмах - любви человеческой, к природе, к животным, к любимому делу. Это издание фестиваля было действительно особенным: в ожидании открытия кинотеатров, а до этого - в ожидании выхода на свободу. Наш фестиваль - это тоже любовь. Любовь к седьмому искусству. Поздравляю еще раз и победителей, и номинантов и нас, команду кинофестиваля.

- И мы поздравляем вас, Анара. Можно сказать, что вы первая казахстанка, которая одна, без поддержки, делает такие грандиозные успешные проекты во Франции. Мы гордимся вами и желаем дальнейших успехов. И напоследок хотелось бы узнать о ваших новых проектах как кинорежиссера, продюсера?

- Спасибо за поздравления и пожелания! Касательно моего ремесла - я жду новости от федерального российского телеканала, который предварительно одобрил мой проект - сериал. Другой проект сильно засекречен, он для известной стриминговой платформы, с которой я уже веду переговоры. Чуть не забыла сказать, что показ фильмов-победителей 2021 второго моего фестиваля Silk Road Film Awards Cannes на носу - 20 ноября в театре Александра III в Каннах. Всех приглашаю!

- Благодарю за интервью!