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Казахстанка Екатерина Быкова завоевала «золото» на турнире по тяжелой атлетике в Беларуси
3 Ноября 2019 00:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Екатерина Быкова завоевала золотую медаль на крупном международном турнире по тяжелой атлетике в Беларуси. О МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.
Новости по темеКазахстанская тяжелоатлетка стала серебряным призером юношеского ЧА Казахстанка завоевала «золото» международного турнира по тяжелой атлетике Бекболат Рахат завоевал «золото» на чемпионате Азии по тяжелой атлетике
Она добилась успеха в весовой категории до 71 килограмма. В сумме двоеборья спортсменка смогла поднять 210 (93+117) килограммов.
Второе место осталось за Иолантой Вьор (Польша) - 195 килограммов. Третьей стала Марина Оман, представлявшая на турнире Израиль - 175 килограммов.
Alexander Cup проходит в городе Гродно. Ранее третьей стала Зульфия Чиншанло.
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