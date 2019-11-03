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Казахстанка Екатерина Быкова завоевала «золото» на турнире по тяжелой атлетике в Беларуси

3 Ноября 2019 00:00
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Казахстанка Екатерина Быкова завоевала «золото» на турнире по тяжелой атлетике в Беларуси

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Екатерина Быкова завоевала золотую медаль на крупном международном турнире по тяжелой атлетике в Беларуси. О МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

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Она добилась успеха в весовой категории до 71 килограмма. В сумме двоеборья спортсменка смогла поднять 210 (93+117) килограммов.

Второе место осталось за Иолантой Вьор (Польша) - 195 килограммов. Третьей стала Марина Оман, представлявшая на турнире Израиль - 175 килограммов.

Alexander Cup проходит в городе Гродно. Ранее третьей стала Зульфия Чиншанло.

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Ключевые слова: Спорт, Беларусь,
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