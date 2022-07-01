1 Июля 2022 13:29

Казахстанка Дэйзи Джепкемей выиграла этап «Бриллиантовой лиги» по легкой атлетике

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские легкоатлеты выступили на очередном этапе «Бриллиантовой лиги», прошедшем в Стокгольме. На их счету одно «золото» и одно четвертое место, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации легкой атлетики РК.

На этапе престижнейших легкоатлетических стартов по легкой атлетике в Стокгольме в беге на 3 тыс. м среди женщин победу одержала казахстанка Дэйзи Джепкемей с результатом девять минут и 15,77 секунды. Экс-кенийка опередила свою ближайшую преследовательницу почти на четыре секунды.

Еще одна казахстанка - член НСК РК по легкой атлетике Надежда Дубовицкая, выступающая в прыжках в высоту, заняла четвертое место с результатом 1,93 м в прыжках в высоту в «Бриллиантовой лиге».

Этапы «Бриллиантовой лиги» являются важной соревновательной практикой для легкоатлетов перед стартующим 15 июля Чемпионатом мира. На мировое первенство казахстанские мастера королевы спорта завоевали 13 лицензий.

К слову, гражданство Казахстана Дэйзи Джепкемей получила в марте этого года. Вместе с ней казахстанцами стали еще три кенийских спортсмена - Нора Джеруто, Шадрак Коеч и Кэролайн Чепкоеч.