Казахстанец Жуман Жумабеков выйдет на поединок против экс-бойца UFC

Казахстанскую лигу IBA NOMAD ждет одно из самых громких противостояний. 4 июля непобежденный местный боец смешанных единоборств Жуман Жумабеков столкнется на ринге с именитым бразильским ветераном спорта Диего Брандао, передает Kazinform.

Пресс-служба промоушена Nomadfighting официально подтвердила дату и участников главного события турнира. Организаторы подчеркивают, что этот поединок станет настоящим подарком для фанатов единоборств.

Жуман Жумабеков возвращается в дело, чтобы защитить свой безупречный статус в лиге. На данный момент казахстанский боец идет на внушительной серии побед и намерен забрать свой девятый триумф под эгидой промоушена. Свой предыдущий поединок Жуман провел в апреле на турнире IBA Nomad 14 в Алматы, где не оставил шансов другому представителю Бразилии, Вандерлею Росе, брутально нокаутировав соперника.

Проверить на прочность казахстанского проспекта вызовется экс-боец UFC Диего Брандао. Бразилец выступал в сильнейшей лиге мира с 2011 по 2016 год и успел подраться со многими мировыми звездами. Представители Nomadfighting отмечают, что легендарный латиноамериканец находится в отличной форме и мотивирован доказать скептикам, что все еще способен устраивать яркие шоу.

В октябре прошлого года Брандао успешно выступил в Лас-Вегасе на турнире Tuff-N-Uff 149. В том поединке бразильский ветеран вырвал победу у американца Кая Камаки раздельным судейским решением, подтвердив свой опасный статус.

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