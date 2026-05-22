Азамат Бакытов дебютировал в лиге UFC BJJ

Казахстанский боец Азамат Бакытов провел свой первый бой в в проекте UFC BJJ, передает корреспондент Kazinform.

Главное отличие UFC BJJ от главной лиги UFC в том, что здесь поединки проходят по правилам бразильского джиу-джитсу без кимоно (No-Gi).

В своем дебютном бою в UFC BJJ Бакытов вышел против австралица Томаса Дэвида. Поединок, прошедший в среднем весе, завершился вничью.

Отметим, что Бакытов ранее выступал в ММА и на турнирах казахстанской лиги Nomad Wrestling, где соревновнуются представители разных видов борьбы. Для, Дэвида это был первый за последние четыре года бой, сейчас его основная деятельность — роль секунданта в UFC.

Проект UFC BJJ запущен в июне 2025 года. Этот турнир стал восьмым — все провели в Meta Apex в Лас-Вегасе. Уже разыграны титулы в пяти мужских весах и двух женских.

В среднем весе титулом владеет бразилец Роналдо Жуниор, экс-чемпион мира по версии IBJJF.

