РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:19, 26 Декабрь 2025 | GMT +5

    Казахстанец завоевал «золото» международного турнира по бадминтону в Бангладеше

    Дмитрий Панарин стал победителем международного турнира по бадминтону в Дакке (Бангладеш), передает агентство Kazinform со ссылкой на Нацональный олимпийский комитет РК.

    Дмитрий Панарин стал победителем международного турнира по бадминтону в Дакке
    Фото: НОК РК

    Спортсмен стал лучшим в одиночном разряде.

    В финале Панарин оказался сильнее Мохаммада Рушдана из Малайзии. Встреча завершилась со счетом 2:1 (21:17, 14:21, 21:10).

    Добавим, что в полуфинале Дмитрий обыграл Конг Чжоу Суина (Малайзия) — 2:0.

    Напомним, этим летом Казахстан завоевал две «бронзы» на турнире по бадминтону в Болгарии.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Бадминтон Бангладеш
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают