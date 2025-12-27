Казахстанец завоевал «золото» международного турнира по бадминтону в Бангладеше

Спортсмен стал лучшим в одиночном разряде.

В финале Панарин оказался сильнее Мохаммада Рушдана из Малайзии. Встреча завершилась со счетом 2:1 (21:17, 14:21, 21:10).

Добавим, что в полуфинале Дмитрий обыграл Конг Чжоу Суина (Малайзия) — 2:0.

Напомним, этим летом Казахстан завоевал две «бронзы» на турнире по бадминтону в Болгарии.