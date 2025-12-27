21:19, 26 Декабрь 2025 | GMT +5
Казахстанец завоевал «золото» международного турнира по бадминтону в Бангладеше
Дмитрий Панарин стал победителем международного турнира по бадминтону в Дакке (Бангладеш), передает агентство Kazinform со ссылкой на Нацональный олимпийский комитет РК.
Спортсмен стал лучшим в одиночном разряде.
В финале Панарин оказался сильнее Мохаммада Рушдана из Малайзии. Встреча завершилась со счетом 2:1 (21:17, 14:21, 21:10).
Добавим, что в полуфинале Дмитрий обыграл Конг Чжоу Суина (Малайзия) — 2:0.
Напомним, этим летом Казахстан завоевал две «бронзы» на турнире по бадминтону в Болгарии.