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    03:00, 27 Август 2024 | GMT +6

    Казахстанец завоевал Гран-при на олимпиаде талантов «WorldStars» в Лос-Анджелесе

    Артист Қазақконцерта Ербол Тажибаев
    Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК.

    Артист Государственной академической концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой Ербол Тажибаев принял участие в международной олимпиаде талантов «WorldStars» в Лос-Анджелесе и завоевал Гран-при в 3 номинациях, передает агенство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.

    Артист Қазақконцерта Ербол Тажибаев завоевал Гран-при
    Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК. Артист Қазақконцерта Ербол Тажибаев

    Это значимое мероприятие объединило ведущих вокалистов со всего мира, предоставляя уникальную возможность для талантливых исполнителей продемонстрировать свои музыкальные достижения и получить признание мирового уровня.

    Ербол Тажибаев учился в Карагандинском колледже искусств имени Таттимбета по специальности «Классический вокал» и в Казахском национальном педагогическом университете имени Абая.

    Он известен своим уникальным голосом, глубоким музыкальным пониманием и блестящими выступлениями на многих престижных республиканских конкурсах и проектах как «Qazaqstan дауысы», «Topjargan», «Бес жұлдыз» и др.

    Ранее сообщалось о том, что студент республиканского эстрадно-циркового колледжа имени Жусипбека Елебекова из Алматы Алихан Нуржауов завоевал сразу 7 наград на всемирном чемпионате исполнительских искусств WCOPA2024 в Голливуде. А молодой певец из Байконура Бахытжан Макшат получил Гран-при итальяского конкурса вокалистов

    Теги:
    Культура Минкультуры и информации Конкурс США
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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