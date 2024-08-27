Казахстанец завоевал Гран-при на олимпиаде талантов «WorldStars» в Лос-Анджелесе

Артист Государственной академической концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой Ербол Тажибаев принял участие в международной олимпиаде талантов «WorldStars» в Лос-Анджелесе и завоевал Гран-при в 3 номинациях, передает агенство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК. Артист Қазақконцерта Ербол Тажибаев

Это значимое мероприятие объединило ведущих вокалистов со всего мира, предоставляя уникальную возможность для талантливых исполнителей продемонстрировать свои музыкальные достижения и получить признание мирового уровня.

Ербол Тажибаев учился в Карагандинском колледже искусств имени Таттимбета по специальности «Классический вокал» и в Казахском национальном педагогическом университете имени Абая.

Он известен своим уникальным голосом, глубоким музыкальным пониманием и блестящими выступлениями на многих престижных республиканских конкурсах и проектах как «Qazaqstan дауысы», «Topjargan», «Бес жұлдыз» и др.

Ранее сообщалось о том, что студент республиканского эстрадно-циркового колледжа имени Жусипбека Елебекова из Алматы Алихан Нуржауов завоевал сразу 7 наград на всемирном чемпионате исполнительских искусств WCOPA2024 в Голливуде. А молодой певец из Байконура Бахытжан Макшат получил Гран-при итальяского конкурса вокалистов