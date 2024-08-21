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    13:30, 21 Август 2024 | GMT +6

    Казахстанец вошел в тройку мировых моделей на конкурсе в Голливуде

    Жусипбек Елебеков
    Фото: Минкультуры и информации РК

    Cтудент республиканского эстрадно-циркового колледжа имени Жусипбека Елебекова из Алматы Алихан Нуржауов завоевал сразу 7 наград на всемирном чемпионате исполнительских искусств WCOPA2024, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.

    Казахстанец вошел в тройку мировых моделей на конкурсе в Голливуде
    Фото: Минкультуры и информации РК

    В конкурсе, который проходил в Голливуде, приняли участие талантливые исполнители со всего мира.

    Казахстанец вошел в тройку мировых моделей на конкурсе в Голливуде
    Фото: Минкультуры и информации РК

    Алихан выступал в номинациях: актерское мастерство и моделинг.

    Несмотря на высокую конкуренцию, он завоевал три золотые и три серебряные медали, а также орден, подтверждающий его высокий профессионализм и мастерство.

    В итоге он вошел в тройку мировых моделей. Теперь в планах студента заключить контракт с известными мировыми брендами Versace и Gucci.

    Казахстанец вошел в тройку мировых моделей на конкурсе в Голливуде
    Фото: Минкультуры и информации РК

    Алихан родом из Алматы. В республиканском эстрадно-цирковом колледже имени Жусипбека Елебекова он осваивает профессию актера театра и кино.

    К слову, недавно состоялся его дебют в качестве актера. Он исполнил главную роль в российском сериале. 

    Теги:
    Минкультуры и информации Студенты Алматы Молодежь
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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