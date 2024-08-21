Казахстанец вошел в тройку мировых моделей на конкурсе в Голливуде

Cтудент республиканского эстрадно-циркового колледжа имени Жусипбека Елебекова из Алматы Алихан Нуржауов завоевал сразу 7 наград на всемирном чемпионате исполнительских искусств WCOPA2024, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.

Фото: Минкультуры и информации РК

В конкурсе, который проходил в Голливуде, приняли участие талантливые исполнители со всего мира.

Фото: Минкультуры и информации РК

Алихан выступал в номинациях: актерское мастерство и моделинг.

Несмотря на высокую конкуренцию, он завоевал три золотые и три серебряные медали, а также орден, подтверждающий его высокий профессионализм и мастерство.

В итоге он вошел в тройку мировых моделей. Теперь в планах студента заключить контракт с известными мировыми брендами Versace и Gucci.

Фото: Минкультуры и информации РК

Алихан родом из Алматы. В республиканском эстрадно-цирковом колледже имени Жусипбека Елебекова он осваивает профессию актера театра и кино.

К слову, недавно состоялся его дебют в качестве актера. Он исполнил главную роль в российском сериале.