Казахстанец завоевал бронзу молодежного чемпионата мира по академической гребле

Казахстанский спортсмен Артем Матусевич стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира по академической гребле, который проходит в Дуйсбурге (Германия), передает корреспондент Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Матусевич поднялся на третью ступень пьедестала в соревнованиях мужских одиночек легкого веса, преодолев дистанцию за 7 минут 1,56 секунды.

Победителем стал представитель Португалии Жоао Велосо, показавший результат 6 минут 59,96 секунды.

Серебряную медаль завоевал грек Ангелос Каудис, финишировавший с результатом 7 минут 0,62 секунды.

Отметим, для Казахстана это историческая награда в академической гребле. Ранее отечественные мастера гребли не становились призерами мировых первенств в этой возрастной категории.

​В составе составе сборной Казахстана на чемпионат отправились 5 спортсменов. Всего в соревнованиях в Дуйсбурге принимают участие более 600 гребцов из 49 стран.

Ранее мы писали о том, что на молодежном чемпионате мира по академической гребле (U23) в Дуйсбурге сборная Казахстана показала высокий результат.