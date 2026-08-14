Казахстанец впервые в истории выиграл этап Кубка мира по роллер-спорту

Лидер сборной Казахстана по роллер-спорту Анвар Акылбеков впервые в истории нашей страны завоевал золото на этапе Кубка мира в Китае, передает корреспондент агентства Kazinform.

В китайском городе Лишуй состоялся один из самых значимых международных стартов сезона по роллер-фристайлу. Более 200 элитных спортсменов со всего мира встретились на площадке, чтобы побороться за чемпионство на одном из сложнейших этапов года.

— Это большая победа для нас, я очень рад, что именно мы пишем историю нашего спорта, поднимаем флаг Казахстана на крупнейших международных соревнованиях и двигаемся вперед, несмотря на все сложности. К сожалению, роллер-спорт в Казахстане не имеет финансирования, все поездки на крупнейшие соревнования спортсмены вынуждены оплачивать за свой счет, несмотря на высочайшие результаты, — сказал Анвар Акылбеков.

Лишуй уже не первый год принимает крупные международные соревнования по роллер-спорту. Город стал одной из важных площадок мирового фристайла, собирая большое количество спортсменов и представителей различных школ. Данные соревнования проходят под эгидой World Skate и включают такие дисциплины, как Classic Slalom, Speed Slalom, Pair Slalom, Battle, Jump и Slides.

Подготовка к соревнованиям казахстанских спортсменов проходила на территории МФК «Халык Арена», и благодаря этой поддержке удалось провести отличную подготовку.

Достойные результаты показали и другие спортсмены Школы роликов Алматы.

В слайдах сразу три спортсменки смогли пройти в ¼ финала. В итоге Валерия Раздевич заняла девятое место, Регина Цой — 13-е место, Алуа Бахыткызы — 14-е место.

В прыжках в высоту все казахстанские спортсмены попали в десятку сильнейших. Анвар Акылбеков остановился в шаге от пьедестала и занял четвертое место, Владислав Трошков — на восьмом месте, Адель Мустафаева — на девятом, Алуа Бахыткызы — на 10-м.

В слалом-классике казахстанские спортсмены показали техничные и красивые выступления. Владислав Трошков занял в итоговом протоколе 17-е место, Адель Мустафаева — 23-е место.

Во фристайл-баттле наши ребята также смогли дойти до ¼ финала. В итоговом протоколе Владислав Трошков — на 13-м месте, Адель Мустафаева — на 14-м месте.

Роллер-спорт является одним из самых многообразных видов спорта и включает в себя более 14 направлений. Несмотря на то, что дисциплина пока не включена в программу Олимпийских игр, международная федерация роллер-спорта уже дважды подавала заявки в Международный олимпийский комитет. Кроме того, роллер-спорт успешно представлен на Всемирных и Азиатских играх.

Ранее мы сообщали, что казахстанец Анвар Акылбеков впервые вышел в финал Кубка мира по фристайлу на роликах в Милане.