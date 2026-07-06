Казахстанец впервые вышел в финал Кубка мира по фристайлу на роликах в Милане

Это крупное международное мероприятие, которое собрало лучших в мире спортсменов по фристайлу в оживленном районе вокруг Центрального вокзала Милана- на площади Дука д’Аоста.

Фото: из личного архива Анвара Акылбекова

В этом году мероприятие проводится уже в 18-й раз и знаменует собой историческую веху для этой дисциплины. Миланский этап служит крупнейшим этапом Кубка мира — с максимальным возможным количеством очков в рейтинг.

В соревнованиях приняли участие более 700 спортсменов из 26 стран мира, более того, допуск на соревнования получили только элитные спортсмены, входящие в топ-100 по своей дисциплине

Фристайл на роликах включает в себя такие дисциплины, как фристайл-слалом (фигурное катание на фишках), слайды (максимально красивые и сложные торможения), прыжок в высоту, а также скоростной слалом.

Казахстан на соревнованиях в Милане представлял сильнейший спортсмен по дисциплинам фристайла из Алматы Анвар Акылбеков.

Фото: из личного архива Анвара Акылбекова

Несмотря на сильнейшую конкуренцию и невероятно сильную жару, ему удалось показать достойный результат.

В дисциплине слайды Анвар смог занять итоговое четвертое место, впервые попав в большой финал на Кубке мира в дисциплине слайды.

Фото: из личного архива Анвара Акылбекова

— В квалификации, ¼ и ½ мы встретились с чемпионами мира 24.23.2022 и 25 года, и смогли пройти эти группы, это большой результат для нашего спорта, с учетом того, что на подготовку у нас было крайне мало времени из-за реабилитации после травмы, — рассказал Анвар Акылбеков.

Анвар Акылбеков является основателем сильнейшей спорт школы по роллер спорту — Roller School Almaty, бронзовым призером этапа Кубка мира в дисциплине прыжок в высоту, а также многократным победителем крупный международных соревнований по разным дисциплинам фристайла.

Роллер-спорт в данный момент является кандидатом на включение в олимпийскую программу, спорт очень многообразен — имеет в себе более 14 направлений, каждое в котором имеет свои собственные дисциплины, в Кубках и чемпионатах мира участвует более 80 стран и 7 тыс. по 14 дисциплинам. В Казахстане, к сожалению, спорт никем не финансируется. В данный момент профессиональная школа готовящая спортсменов для крупных международных соревнований только одна — в Алматы. Но любительские школы есть во многих других городах Казахстана, там пока развивается любительский спорт.

Огромную благодарность Анвар выражает руководству «Халык Арены» за предоставление площадки, без которой подготовка к соревнованиям такого масштаба и эти результаты были бы невозможными.

Ранее сообщалось, кто из молодых спортсменов Казахстана может совершить прорыв на Олимпиаде-2028.