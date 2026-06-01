Казахстанец впервые стал призером европейской гонки на болидах Formula по автоспорту
Казахстанский гонщик Александр Абхазава завоевал серебряную медаль на третьем этапе гонки на скоростных болидах Formula Regional European Championship, передает Kazinform.
Для казахстанского автоспорта это одна из наиболее значимых побед за несколько лет. На второй гонке этапа Formula Regional European Championship, прошедшего в Бельгии на легендарной трассе Spa-Francorchamps, Александр стартовал с пятой позиции. Однако, уже на четвертом круге казахстанский пилот воспользовался борьбой между соперниками — поляком Яном Пшировски и французом Александром Муньосом — и сумел совершить эффектный обгон сразу двух гонщиков.
В дальнейшем Александр уверенно удерживал вторую позицию до самого финиша, став серебряным призером этапа.
С 2023 года Александр Абхазава выступает в формульных сериях и за это время одержал три победы, а также десять раз поднимался на подиум международных соревнований. По итогам сезона Formula Regional Middle East Trophy 2026 казахстанский гонщик занял третье место в общем зачете, подтвердив высокий уровень мастерства и стабильности.
Следующий, четвертый этап Formula Regional European Championship состоится с 19 по 21 июня на легендарной итальянской трассе Monza.
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