    19:57, 28 Март 2026 | GMT +5

    Казахстанец Руслан Курбанов стал серебряным призером Кубка Мира по фехтованию

    Казахстанский фехтовальщик Руслан Курбанов завоевал серебро на Кубке Мира в Астане передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Kazinform/Солтан Жексенбеков

    Астана впервые приняла этап Кубка Мира по фехтованию, став исторической площадкой для этого вида спорта в Центральной Азии. Кубок собрал сильнейших фехтовальщиков со всего мира.

    В финале индивидуального турнира среди мужчин Казахстан представлял Руслан Курбанов, который по итогам соревнований завоевал серебряную медаль, уступив в финальном бою украинскому спортсмену Роману Свичкарю.

    — Я хочу показать самый лучший результат, чтобы все прошло классно и всем доставить удовольствие, — сказал Руслан Курбанов после турнира.

    Президент Федерации фехтования Казахстана Мирбулат Абуов назвал это достижение историческим.

    — Это поистине исторический результат, потому что для нашего вида спорта крайне сложно, чтобы один атлет дважды подряд попадал в число сильнейших на Кубках Мира. Руслан подтвердил настоящий чемпионский характер, — отметил он.

    Также Мирбулат Абуов подчеркнул, что проведение Кубка Мира стало возможным благодаря поддержке государства

    — Это позволило организовать турнир на высоком уровне, соблюдая все международные стандарты, — отметил спикер. 

    Государственный тренер по фехтованию Тимур Байтасов также отметил достижения молодых фехтовальщиков.

    — Кирилл Проходов сегодня показал прекрасную форму, попал в ТОП-16 из 279 участников — это большой результат. Очень радует, что с приходом тренера-консультанта Александра Горбачука наши молодые атлеты показывают свои лучшие выступления значительно раньше, чем планировалось, — подчеркнул тренер.

    Завтра в Астане продолжатся командные соревнования, где казахстанские фехтовальщики будут бороться за медали на родной земле.

    Ранее сообщалось что Руслан Курбанов пробился в финал Кубка мира по фехтованию в Астане.

    Динара Акылжанова
