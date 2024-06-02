Казахстанец принял участие в финале престижного музыкального конкурса имени Королевы Елизаветы

В этом году казахстанец Руслан Талас выступил в финале конкурса академических музыкантов имени Королевы Елизаветы в Брюсселе, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

Конкурс имени королевы Елизаветы — конкурс академических музыкантов, проводящийся в Брюсселе с 1937 года.

— Одно из самых крупных и престижных музыкальных состязаний мира — признают мероприятие музыкальные критики.

Назван в честь королевы Бельгии Елизаветы, патронировавшей его создание. Конкурс считается продолжением Конкурса имени Изаи, проводившегося в 1937–1938 годах.

В этом году свое искусство в европейской столице показали скрипачи. В первом туре выступили 63 музыканта, которые исполнили Третью сонату бельгийского скрипача-виртуоза и композитора Эжена Изаи, одного из инициаторов конкурса, а также три каприса Никколо Паганини и произведение для скрипки и фортепиано Клары Шуман, Джордже Энеску или Кароля Шимановского.

Оценивало мастерство исполнителей жюри под председательством Жиля Ледуре.

18 мая, председатель жюри объявил имена кандидатов, которые прошли в финал конкурса скрипачей 2024 года.

В рамках финала Р. Талас выступил во вторник. Финалисту из Казахстана посвятили отдельные материалы ведущие СМИ Бельгии, в том числе франкоязычные газеты «Le Soir», «La Libre Belgique».

Соотечественник является выпускником Московской консерватории, а также прошел обучение у Владимира Рейдера в Израиле. Сейчас учится в Высшей музыкальной школе г. Сьона (Швейцария).

Поздно вечером 01 июня жюри подвело итоги финала конкурса, в котором по их решению победил участник из Украины Дмитро Удовиченко.