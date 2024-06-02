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    14:23, 02 Июнь 2024 | GMT +6

    Казахстанец принял участие в финале престижного музыкального конкурса имени Королевы Елизаветы

    руслан талас
    Фото: Личная с траница Руслана Таласа в Facebook

    В этом году казахстанец Руслан Талас выступил в финале конкурса академических музыкантов имени Королевы Елизаветы в Брюсселе, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

    Конкурс имени королевы Елизаветы — конкурс академических музыкантов, проводящийся в Брюсселе с 1937 года.

    — Одно из самых крупных и престижных музыкальных состязаний мира — признают мероприятие музыкальные критики.

    Назван в честь королевы Бельгии Елизаветы, патронировавшей его создание. Конкурс считается продолжением Конкурса имени Изаи, проводившегося в 1937–1938 годах.

    В этом году свое искусство в европейской столице показали скрипачи. В первом туре выступили 63 музыканта, которые исполнили Третью сонату бельгийского скрипача-виртуоза и композитора Эжена Изаи, одного из инициаторов конкурса, а также три каприса Никколо Паганини и произведение для скрипки и фортепиано Клары Шуман, Джордже Энеску или Кароля Шимановского.

    Оценивало мастерство исполнителей жюри под председательством Жиля Ледуре.

    18 мая, председатель жюри объявил имена кандидатов, которые прошли в финал конкурса скрипачей 2024 года.

    В рамках финала Р. Талас выступил во вторник. Финалисту из Казахстана посвятили отдельные материалы ведущие СМИ Бельгии, в том числе франкоязычные газеты «Le Soir», «La Libre Belgique».

    Соотечественник является выпускником Московской консерватории, а также прошел обучение у Владимира Рейдера в Израиле. Сейчас учится в Высшей музыкальной школе г. Сьона (Швейцария).

    Поздно вечером 01 июня жюри подвело итоги финала конкурса, в котором по их решению победил участник из Украины Дмитро Удовиченко.

    Теги:
    Музыка Великобритания Мировые новости Искусство
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
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