Казахстанец принял участие в финале престижного музыкального конкурса имени Королевы Елизаветы
В этом году казахстанец Руслан Талас выступил в финале конкурса академических музыкантов имени Королевы Елизаветы в Брюсселе, сообщает собственный корреспондент Kazinform.
Конкурс имени королевы Елизаветы — конкурс академических музыкантов, проводящийся в Брюсселе с 1937 года.
— Одно из самых крупных и престижных музыкальных состязаний мира — признают мероприятие музыкальные критики.
Назван в честь королевы Бельгии Елизаветы, патронировавшей его создание. Конкурс считается продолжением Конкурса имени Изаи, проводившегося в 1937–1938 годах.
В этом году свое искусство в европейской столице показали скрипачи. В первом туре выступили 63 музыканта, которые исполнили Третью сонату бельгийского скрипача-виртуоза и композитора Эжена Изаи, одного из инициаторов конкурса, а также три каприса Никколо Паганини и произведение для скрипки и фортепиано Клары Шуман, Джордже Энеску или Кароля Шимановского.
Оценивало мастерство исполнителей жюри под председательством Жиля Ледуре.
18 мая, председатель жюри объявил имена кандидатов, которые прошли в финал конкурса скрипачей 2024 года.
В рамках финала Р. Талас выступил во вторник. Финалисту из Казахстана посвятили отдельные материалы ведущие СМИ Бельгии, в том числе франкоязычные газеты «Le Soir», «La Libre Belgique».
Соотечественник является выпускником Московской консерватории, а также прошел обучение у Владимира Рейдера в Израиле. Сейчас учится в Высшей музыкальной школе г. Сьона (Швейцария).
Поздно вечером 01 июня жюри подвело итоги финала конкурса, в котором по их решению победил участник из Украины Дмитро Удовиченко.