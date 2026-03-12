    10:42, 12 Март 2026 | GMT +5

    Казахстанец получил срок и лишился 185 млн тенге за нелегальный майнинг

    В Карагандинской области вынесен приговор по делу о незаконном майнинге цифровых активов в городе Темиртау, передает агентство Kazinform со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.

    Фото: АФМ

    — Осужденный Толовов Э.Г. с августа 2021 года организовал подпольную ферму по добыче цифровых активов без наличия соответствующей лицензии. Для реализации схемы он приобрел из Российской Федерации 156 единиц оборудования для майнинга и установил их на собственной производственной базе. Добытые цифровые активы Толовов Э.Г. аккумулировал на своем аккаунте криптобиржи и в дальнейшем реализовывал через майнинговые пулы «BinancePool» и «Litecoinpool.org», — сообщили в АФМ.

    Реализация осуществлялась посредством P2P-переводов с обменом цифрового актива USDT на тенге

    — Общий объем добытых активов составил 11,2 BTC и 90,2 LTC, что эквивалентно 185 млн тенге. Приговором суда ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы с конфискацией всего майнингового оборудования, — добавили в АФМ.

    Также отмечается, что гражданский иск о взыскании в доход государства суммы, полученной преступным путем, в размере 185 млн тенге, был удовлетворен.

    Приговор вступил в законную силу.

    Гульжан Тасмаганбетова
