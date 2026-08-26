Казахстанец будет выступать в основной стадии Лиги чемпионов УЕФА

33-летний вратарь из Уральска Стас Покатилов будет единственным представителем Казахстана в общем этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/27, передает корреспондент агентства Kazinform.

Азербайджанский клуб «Сабах» пробился в основную стадию главного европейского футбольного клубного турнира — Лиги чемпионов.

По итогам плей-офф квалификации чемпионы и обладатели Кубка Азербайджана по сумме двух матчей обыграли израильский «Хапоэль Беэр-Шева». В первой игре была зафиксирована победа клуба из Израиля (1:2), в ответном матче, прошедшем в Баку, «Сабах» одержал разгромную победу со счетом 5:2. Общий счет двухматчевого противостояния — 6:4 в пользу команды из Азербайджана.

Примечательно, что капитаном и основным вратарем команды является казахстанец Стас Покатилов. Опытный голкипер, ранее выступавший за «Шахтер» (2013–2014), «Актобе» (2015, 2022–2023), российский «Ростов» (2016), «Кайрат» (2016–2021) и «Тобол» (2024), играет за «Сабах» с 2025 года и является одним из соавторов успеха клуба.

Таким образом, Покатилов будет единственным представителем Казахстана в общем этапе (League phase) Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/27, так как казахстанская команда «Кайрат» вылетела из турнира после третьего раунда квалификации, проиграв в обоих матчах болгарскому «Левски».