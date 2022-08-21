Казахстанец Жасулан Акимжан нокаутировал соперника из России

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боец смешанного стиля Жасулан Акимжан одержал победу техническим нокаутом над россиянином Русланом Яманбаевым на турнире Eagle FC 50, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первый раунд ознаменовался активным обменом ударами со стороны обоих соперников. Причем россиянин смотрелся как минимум не хуже в этом обмене. Примерно в середине раунда Акимжан зашел за спину сопернику и попытался провести удушающий прием, однако безрезультатно. Во втором раунде казахстанец сразу активно пошел вперед, провел успешный тейкдаун и принялся забивать оппонента в партере. Лежащему снизу Яманбаеву приходилось очень непросто в этит минуты. В итоге судьи прекратили мучения россиянина, остановив бой примерно в середине раунда. Яркая победа казахстанца.

Как сообщалось ранее, 20 августа прошло взвешивание и битва взглядов между бойцами. «От боя жду только победы. Соперник непростой очень опытный парень, крепкий, за спиной у него много боев. Клетка все покажет, мы тоже не лыком шиты, мы тоже готовимся, тренируемся. Я молод, думаю, что более голоден до побед, чем мой соперник. Победа для меня будет очень значимой», - сказал участник главного боя турнира, казахстанец Дияр Нургожай, который сегодня встретится в клетке с россиянином Константином Андрейцевым.

По словам президента промоушена Eagle FC Шамиля Завурова, для любого бойца подготовка к титульному бою должна быть не меньше двух месяцев. Константин Андрейцев провел свой последний бой месяц назад, но согласился на бой. На место Константина также рассматривался другой российский боец Шамиль Эрдоган, однако он все еще восстанавливается после травмы колена.